Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ornella Muti si ritira da Ballando con le Stelle? L’attrice non ha partecipato alla puntata di ieri, sabato 28 novembre, del programma di Rai1 per motivi di salute, fermata da una broncopolmonite. Per ora è eliminata, il regolamento è chiaro e prevede l’eliminazione della coppia che non si esibisce, ma Milly Carlucci tiene aperta la porta per un possibile ripescaggio nella prossima puntata.

Ornella Muti assente a Ballando con le Stelle

Ornella Muti non ha partecipato alla puntata di ieri sera, sabato 28 novembre, di Ballando con le Stelle. L’attrice non ha potuto esibirsi in coppia col maestro Pasquale La Rocca per motivi di salute, fermata da una broncopolmonite.

Ornella Muti è comunque apparsa in videocollegamento da casa, ha salutato il pubblico e ha raccontato quali sono le sue condizioni di salute. “C’ho provato disperatamente”, ha detto, spiegando che la broncopolmonite ha reso impossibile allenarsi in sala prove.

ANSA

Come sta l’attrice

“Mi manca molto il mio maestro”, ha detto ancora l’attrice. “Però io non mi faccio abbattere e vediamo quello che succede”, anche perché ora “sto molto molto meglio“.

Al momento Ornella Muti è fuori da da Ballando con le Stelle, perché il regolamento del programma di Rai1 prevede l’eliminazione della coppia che non si esibisce. La coppia Muti-La Rocca potrebbe però essere ripescata.

Come ha chiarito la conduttrice Milly Carlucci: “È stata tutta una settimana di grande ansia per noi. La domanda più importante è se ci dobbiamo dire arrivederci questa sera o solo fino alla prossima puntata che sarà ripescaggio“. Se starà bene, nella prossima puntata l’attrice potrà tornare in gara.

“Se non torni me ne vado”, ha detto uno dei giurati, Guillermo Mariotto. “Spero di vederti qui, ballare divinamente al ripescaggio”, ha commentato Barbara D’Urso. “Sei bellissima vestita di rosso”.

Il messaggio di Pasquale La Rocca

Il ballerino Pasquale La Rocca, in coppia con Ornella Muti, ha affidato ai social i suoi pensieri sul loro percorso a Ballando con le Stelle: “Ci siamo dovuti fermare momentaneamente dal nostro percorso a Ballando con le Stelle, un cammino che è stato segnato da tanti imprevisti e difficoltà, ma che ci ha portati fin qui con la speranza che chissà, magari il destino possa riservarci ancora una possibilità”.

“Grazie a tutti voi – ha scritto su Instagram – che ci avete sostenuto, accompagnato e fatto sentire il vostro affetto in ogni settimana di questo viaggio. Arrivare fin qui è stato un privilegio. Un’esperienza incredibile che ci ha regalato emozioni, sfide e momenti che porteremo con noi per sempre”.

Poi la speranza finale: “Nel frattempo faremo il possibile per riprovarci la prossima settimana e provare a esserci per il prossimo ripescaggio. Incrociamo le dita e continuiamo a sperare. Ma ora la priorità è la salute“.