Come sta Vincenzo Italiano, ricoverato per polmonite a Bologna: il comunicato del club col bollettino medico

Ricoverato in ospedale l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano. Il tecnico dovrà restare almeno cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero al Policlinico Sant’Orsola di Bologna a causa di una polmonite. A renderlo noto con un comunicato è il club calcistico. Italiano dovrà saltare almeno due partite: giovedì contro lo Steaua Bucarest in Europa League e sabato in Serie A contro la Fiorentina.
L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato in ospedale per una polmonite nella serata di lunedì 20 ottobre.
Il tecnico 47enne è stato portato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e ricoverato nel reparto di pneumologia.
Questo il comunicato del Bologna sul ricovero di Italiano pubblicato sul sito del club.
“Nella giornata di ieri (lunedì, ndr) Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica”.
“L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”.
“A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club”.
Salta la trasferta di Europa League a Bucarest
Vincenzo Italiano non partirà quindi con la squadra per la trasferta europea in Romania, dove giovedì il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest per il terzo turno di Europa League.
L’allenatore non sarà sulla panchina dei rossoblu neanche sabato per la partita di campionato contro la sua ex squadra, la Fiorentina.
Al suo posto in panchina andrà il suo vice, Daniel Niccolini.