Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Sgarbi sta migliorando, ma il recupero dopo il grave problema respiratorio che lo ha costretto al ricovero resta lungo. Il critico d’arte, 74 anni, si trova ancora al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato il 30 settembre. Le ultime notizie descrivono un quadro in miglioramento, ma non c’è ancora una data per le dimissioni.

Come sta Vittorio Sgarbi oggi, le ultime notizie dal Gemelli

Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, Sgarbi è cosciente e sta rispondendo alle cure. Il critico d’arte si trova nel reparto di Pneumologia diretto dal professor Luca Richeldi, dove prosegue la riabilitazione respiratoria.

Il trasferimento, avvenuto nei giorni precedenti, rappresenta un ulteriore miglioramento dopo settimane particolarmente difficili.

Le condizioni sono considerate incoraggianti rispetto alla fase iniziale del ricovero, ma il recupero richiede ancora tempo. Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali su quando potrà lasciare l’ospedale.

Il ricovero per insufficienza respiratoria e la tracheostomia

Sgarbi era stato ricoverato il 30 settembre per una grave insufficienza respiratoria, insorta dopo una polmonite. Le sue condizioni avevano reso necessario il trasferimento in terapia intensiva. Il quadro clinico era stato complicato anche da una microembolia polmonare.

Il 9 ottobre i medici avevano comunicato di aver eseguito una tracheostomia percutanea, necessaria perché il paziente non riusciva ancora a fare a meno del supporto ventilatorio.

Il primo miglioramento significativo era arrivato il 26 ottobre, con il passaggio alla terapia sub-intensiva e l’avvio della riabilitazione. Il successivo trasferimento in Pneumologia, confermato il 12 novembre, ha segnato un altro passo nel percorso di recupero.

La riabilitazione di Sgarbi e l’attesa per il ritorno a casa

Nelle ultime settimane sono arrivate testimonianze incoraggianti anche dalle persone vicine al critico d’arte. L’amico Stefano Papetti, direttore dei Musei civici di Ascoli Piceno, dopo averlo visitato in ospedale aveva raccontato di aver trovato uno Sgarbi ancora combattivo, nonostante le difficoltà fisiche.

Anche la compagna Sabrina Colle aveva riferito che la degenza stava procedendo positivamente. Il quadro resta comunque delicato, soprattutto per la necessità di recuperare le forze dopo il lungo periodo trascorso in ospedale.

Sgarbi continua quindi a essere seguito dai medici del Gemelli. Il miglioramento della funzione respiratoria è un segnale positivo, ma per conoscere i tempi del ritorno a casa bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.