Commemorato a Roma il Brigadiere Mario Viola, morto dopo 27 anni per un ferimento grave dopo una rapina
A Roma, commemorato il Brigadiere Mario Viola, ferito durante una rapina nel 1973 e deceduto 27 anni dopo. Cerimonia al VII Distretto.
È stato celebrato oggi il 26° anniversario della scomparsa del Brigadiere Mario Viola, vittima di un ferimento durante una rapina nel quartiere San Giovanni. La cerimonia, svoltasi presso il VII Distretto, è stata presieduta dal Questore di Roma e ha visto la partecipazione di autorità e familiari.
- Il giorno della commemorazione
- La storia del Brigadiere Viola
- La lunga sofferenza e la morte
- La cerimonia di commemorazione
- Il significato della commemorazione
Il giorno della commemorazione
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata del 5 gennaio ha segnato un momento di ricordo per il Brigadiere Mario Viola, deceduto dopo 27 anni di sofferenze causate dalle ferite riportate durante un inseguimento a seguito di una rapina avvenuta nel 1973.
La storia del Brigadiere Viola
L’episodio che ha segnato la vita del Brigadiere Viola risale all’8 giugno 1973. In quella data, due rapinatori fecero irruzione in una gioielleria del quartiere San Giovanni, mentre un terzo complice li attendeva all’esterno a bordo di un’auto. L’azione criminale non andò secondo i piani e i tre furono costretti a fuggire. Il Brigadiere Viola, in servizio presso il VII Distretto San Giovanni, si lanciò nell’inseguimento di uno dei malviventi. Durante la fuga, il poliziotto fu colpito al petto da un colpo d’arma da fuoco esploso dal fuggitivo, riportando ferite gravissime.
La lunga sofferenza e la morte
Il Brigadiere Mario Viola ha vissuto per 27 anni con le conseguenze di quel tragico ferimento. Nonostante la gravità delle lesioni, ha affrontato con coraggio una lunga battaglia contro le complicazioni fisiche fino al 5 gennaio 2000, giorno in cui è deceduto.
La cerimonia di commemorazione
Il 5 gennaio, presso il VII Distretto San Giovanni dove il Brigadiere prestava servizio, il Questore di Roma ha deposto una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa, in rappresentanza del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. La cerimonia è stata officiata dal Cappellano della Questura, Don Nicola Tagliente, e ha visto la presenza dei familiari delle vittime, del Dirigente del VII Distretto San Giovanni e del personale della Questura di Roma.
Il significato della commemorazione
La commemorazione del Brigadiere Viola rappresenta un momento di riflessione sull’impegno e il rischio quotidiano affrontato dalle forze dell’ordine. La presenza delle autorità e dei familiari testimonia il valore attribuito al sacrificio di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. La memoria di Mario Viola continua a vivere nella comunità e tra i colleghi, come esempio di coraggio e dedizione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.