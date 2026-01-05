Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato celebrato oggi il 26° anniversario della scomparsa del Brigadiere Mario Viola, vittima di un ferimento durante una rapina nel quartiere San Giovanni. La cerimonia, svoltasi presso il VII Distretto, è stata presieduta dal Questore di Roma e ha visto la partecipazione di autorità e familiari.

Il giorno della commemorazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata del 5 gennaio ha segnato un momento di ricordo per il Brigadiere Mario Viola, deceduto dopo 27 anni di sofferenze causate dalle ferite riportate durante un inseguimento a seguito di una rapina avvenuta nel 1973.

La storia del Brigadiere Viola

L’episodio che ha segnato la vita del Brigadiere Viola risale all’8 giugno 1973. In quella data, due rapinatori fecero irruzione in una gioielleria del quartiere San Giovanni, mentre un terzo complice li attendeva all’esterno a bordo di un’auto. L’azione criminale non andò secondo i piani e i tre furono costretti a fuggire. Il Brigadiere Viola, in servizio presso il VII Distretto San Giovanni, si lanciò nell’inseguimento di uno dei malviventi. Durante la fuga, il poliziotto fu colpito al petto da un colpo d’arma da fuoco esploso dal fuggitivo, riportando ferite gravissime.

La lunga sofferenza e la morte

Il Brigadiere Mario Viola ha vissuto per 27 anni con le conseguenze di quel tragico ferimento. Nonostante la gravità delle lesioni, ha affrontato con coraggio una lunga battaglia contro le complicazioni fisiche fino al 5 gennaio 2000, giorno in cui è deceduto.

La cerimonia di commemorazione

Il 5 gennaio, presso il VII Distretto San Giovanni dove il Brigadiere prestava servizio, il Questore di Roma ha deposto una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa, in rappresentanza del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. La cerimonia è stata officiata dal Cappellano della Questura, Don Nicola Tagliente, e ha visto la presenza dei familiari delle vittime, del Dirigente del VII Distretto San Giovanni e del personale della Questura di Roma.

Il significato della commemorazione

La commemorazione del Brigadiere Viola rappresenta un momento di riflessione sull’impegno e il rischio quotidiano affrontato dalle forze dell’ordine. La presenza delle autorità e dei familiari testimonia il valore attribuito al sacrificio di chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. La memoria di Mario Viola continua a vivere nella comunità e tra i colleghi, come esempio di coraggio e dedizione.

