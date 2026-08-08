Commemorazione di Marcinelle tra le polemiche, i sindacati voltano le spalle a La Russa: “Contro i fascisti”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La cerimonia per il 70° anniversario di Marcinelle si è trasformata in uno scontro politico dopo che alcuni presenti hanno voltato le spalle a Ignazio La Russa durante il suo intervento. Il governo e FdI hanno subito accusato la Cgil, ma il sindacato italiano ha smentito seccamente ogni addebito. Il gesto è stato poi rivendicato dall’organizzazione belga Fgtb.

La commemorazione per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle

La cerimonia per il settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle si è svolta oggi – sabato 8 agosto -al museo storico di Bois du Cazier di Charleroi, in Belgio, tra i solenni rintocchi della campana “Maria Mater Orphanorum”.

La struttura belga ha ricordato i 262 minatori deceduti nel tragico incendio del 1956, tra cui 136 italiani, in un appuntamento che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno recentemente riconosciuto come “Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro”.

ANSA

Alla presenza della delegazione ufficiale italiana e di numerose autorità locali, il valore del ricordo e il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati tuttavia offuscati da un duro scontro politico che ha compromesso il clima di unità e il carattere solenne dell’evento.

Le proteste e le reazioni di La Russa e Meloni

A scatenare il caso politico è stato il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza, il quale ha accusato la Cgil di essersi voltata di spalle mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa prendeva la parola per leggere il messaggio del Capo dello Stato.

Sull’episodio è intervenuta duramente anche la premier Giorgia Meloni affermando che “voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso“, definendolo una “contestazione politica trasformata in un gesto di disprezzo verso le Istituzioni dello Stato” in un luogo che “non è il campo per le divisioni”.

Dal canto suo, La Russa ha ridimensionato l’accaduto parlando di “volgari atti propagandistici” e aggiungendo che “c’è chi a quella cerimonia per troppi anni aveva voltato le spalle e qualcuno lo continua ancora a fare”.

La risposta di Landini e della Cgil alla protesta belga

Le ricostruzioni diffuse dalla maggioranza sono state immediatamente smentite dal segretario generale Maurizio Landini, che ha replicato alle accuse di Fidanza affermando che “se per far sapere che esiste deve parlare male della Cgil, credo che abbia preso un colpo di sole”, ribadendo poi che “la Cgil non si gira mai dall’altra parte in nessun momento, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica”.

Come riportato dal Fatto Quotidiano, a chiarire la reale dinamica dei fatti è stato poi il sindacato belga Fgtb, rivendicando direttamente la paternità della protesta.

Il segretario regionale Vincent Pestieau ha infatti dichiarato: “Tutti i compagni dell’Fgtb si sono girati, perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, e per noi Fdi è un partito di estrema destra“, precisando che l’azione era rivolta alla presenza dell’esecutivo e non al Presidente della Repubblica.