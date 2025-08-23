Commerciante aggredito dal branco a Palermo, rapina e botte da un gruppo di origine tunisine: come sta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un commerciante è stato aggredito a Palermo da un branco composto da giovani di origine nordafricane. L’uomo è stato malmenato, rapinato e si è visto sottrarre cellulare, soldi e monopattino. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita ma ha riportato lesioni alla testa, a un braccio, all’addome e a una gamba.

Commerciante aggredito a Palermo

Notte di paura per un commerciante a Palermo. L’uomo, nativo del Bangladesh, è stato vittima di un’aggressione durante la quale gli sono stati sottratti soldi ed effetti personali e gli sono state procurate diverse lesioni.

A compiere questo vile atto è stato un gruppo di giovani di origini tunisine già noto alle forze dell’ordine e che spesso staziona in quelle zone.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo dell’aggressione

La ricostruzione

I fatti risalgono alla notte a cavallo tra venerdì 22 e sabato 23 agosto. Dopo aver chiuso la propria attività, abbassato la saracinesca ed essersi incamminato verso casa, il commerciante è stato aggredito.

La violenza è avvenuta in pieno centro storico, in via Case Nuove nei pressi della zona pedonale di via Maqueda e poco distante dal famoso mercato di Ballarò.

Accerchiato dal branco, è stato rapinato dei soldi, del suo cellulare e del monopattino. Prima le minacce, poi le botte e quindi la rapina dell’incasso giornaliero della sua attività che aveva appena chiuso.

Come sta l’uomo, l’appello dei residenti

L’uomo ha anche provato a difendersi, ma è stato sopraffatto dalla violenza degli aggressori che erano in numero maggioritario. Dopo l’aggressione, il titolare del negozio è stato portato in ospedale dai familiari dove gli sono state riscontrate lesioni alla testa, a un braccio, all’addome e a una gamba. Medicato, è tornato a casa con bende in testa, alla pancia e alle gambe.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza in zona centrale a Palermo. Alcuni residenti e commercianti hanno sottolineato di essere “vittime di questi gruppi di giovanissimi che trascorrono nella zona di via Maqueda l’intera giornata”.

Il loro appello prosegue: “Qui succede di tutto e non si riesce a contrastare questa presenza costante. Questa zona pedonale non è mai presidiata. Quando si verificano fatti gravi come questo vediamo auto di polizia e carabinieri per qualche giorno, poi torna tutto come prima, tra aggressioni e spaccio alla luce del giorno. Siamo stremati, ogni giorno succede qualcosa e ne risente la nostra tranquillità e il turismo. Giornalmente ci confrontiamo con turisti che arrivano e ci chiedono la restituzione del pagamento effettuato perché non si sentono sicuri e vogliono abbandonare le strutture per cercare altri alloggi”.