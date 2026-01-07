Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Battipaglia. Si tratta di un cittadino già sottoposto agli arresti domiciliari, nuovamente fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Le forze dell’ordine lo hanno stato trovato in possesso di cocaina, hashish e materiale per il confezionamento.

Pregiudicato arrestato a Battipaglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 2 gennaio gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, in provincia di Salerno, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Il controllo era finalizzato a verificare il rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui il soggetto era sottoposto.

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto 37,26 grammi di cocaina e 151,19 grammi di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti sono stati trovati anche 4 bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento della droga e la somma in contanti di 1.200 euro. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il provento dell’attività illecita di spaccio.

Dagli arresti domiciliari al carcere

Tutto il materiale rinvenuto, comprese le sostanze stupefacenti e gli strumenti utilizzati per il confezionamento, è stato sottoposto a sequestro dagli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo, già pregiudicato, è stato immediatamente arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno – Fuorni, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

Le indagini

Le autorità sottolineano che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo all’esito del giudizio, in conformità con il principio di presunzione di innocenza.

Non è dato conoscere, ad esempio, le modalità con cui il pregiudicato commetteva l’illecito né è dato sapere se abbia mai ricevuto visite non consentite per il commercio degli stupefacenti. Non sono noti alla stampa, inoltre, i reati per i quali l’uomo stesse scontando la pena degli arresti domiciliari, ora revocati a seguito della scoperta da parte della polizia intervenuta per il consueto controllo di routine.

Le indagini per ricostruire le attività contestate dal pubblico ministero e dagli inquirenti sono ancora in corso.

IPA