Un cittadino italiano è stato denunciato e oltre 130 kg di artifici pirotecnici sono stati durante un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Givoletto. Il materiale esplodente è stato rinvenuto in un garage vicino a una cisterna di gasolio, circostanza che ha aumentato i rischi per la sicurezza pubblica. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli contro il commercio abusivo di materie esplodenti.

Operazione della Polizia Amministrativa e Sociale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’azione è stata portata avanti dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino. L’intervento si inserisce in una serie di servizi mirati al contrasto del commercio abusivo di artifici pirotecnici illegali, fenomeno che rappresenta un serio pericolo per la collettività, soprattutto in prossimità delle festività.

Il sequestro e la scoperta del materiale esplodente

Durante uno dei controlli nel territorio di Givoletto, i poliziotti hanno individuato un ingente quantitativo di artifici pirotecnici nella disponibilità di un uomo di trentanove anni, contitolare di una ditta situata nella zona industriale della città. Gli agenti hanno documentato l’arrivo di un corriere che ha consegnato due pacchi voluminosi, contenenti materiale esplodente di categoria F2, per un peso complessivo di circa 33 kg lordi.

Ulteriori ritrovamenti e rischi per la sicurezza

Nel corso della perquisizione, all’interno del garage adibito a rimessa per i mezzi di trasporto, sono state rinvenute altre scatole colme di artifici pirotecnici della stessa categoria, per un totale di oltre 100 kg lordi. Il materiale era custodito in prossimità di una cisterna di gasolio, una situazione che ha reso ancora più pericolosa la detenzione degli esplosivi, aumentando il rischio di incidenti gravi.

Denuncia e sequestro

Tutto il materiale pirotecnico è stato sottoposto a sequestro dagli agenti della Polizia di Stato. Il trentanovenne è stato denunciato per commercio abusivo di materie esplodenti.

