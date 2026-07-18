Commessa sventa una rapina a Firenze nel suo primo giorno di lavoro, non è riuscita ad aprire la cassa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una commessa, al suo primo giorno di lavoro, ha sventato una rapina grazie alla sua inesperienza. La giovane non è riuscita ad aprire la cassa del supermercato facendo perdere minuti preziosi al ladro che, alla fine, è dovuto fuggire via inseguito dai clienti. L’episodio è avvenuto in provincia di Firenze.

La cassiera e il tentativo di rapina

Una giovane di vent’anni, a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, era alla cassa di un supermercato per il suo primo giorno di lavoro.

All’improvviso è entrato un ladro che l’ha minacciata, intimandole di consegnargli il denaro.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La ragazza, pur mantenendo il sangue freddo, ha quindi tentato di aprire il registratore di cassa ma la sua inesperienza è stata provvidenziale.

Dopo diversi minuti di tentativi, la commessa non è riuscita ad aprire la cassa.

Il ladro in fuga

Secondo la ricostruzione dei media locali, l’uomo è entrato nel super puntando dritto verso la cassa.

Dopo aver minacciato la commessa, ha atteso che la ragazza riuscisse ad aprire il registratore e a consegnargli il denaro.

Nel frattempo sono passati minuti preziosi che hanno permesso ai clienti del supermercato di capire cosa stesse accadendo.

Alla fine il ladro è dovuto fuggire a mani vuote con il rischio di essere preso dalle persone presenti nel negozio e intervenute per mettere fine al tentativo di rapina.

Il ladro ricercato dai carabinieri

I clienti del supermercato, oltre a inseguire il ladro, hanno anche allertato i carabinieri.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto ma il rapinatore aveva già fatto perdere le sue tracce.

In corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e l’incasso è rimasto nel supermercato proprio grazie alla commessa alle prime armi.