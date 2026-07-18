Commessa sventa una rapina a Firenze nel suo primo giorno di lavoro, non è riuscita ad aprire la cassa
Un ladro in un supermercato in provincia di Firenze è stato messo in fuga dall'inesperienza di una commessa che non è riuscita ad aprire la cassa
Una commessa, al suo primo giorno di lavoro, ha sventato una rapina grazie alla sua inesperienza. La giovane non è riuscita ad aprire la cassa del supermercato facendo perdere minuti preziosi al ladro che, alla fine, è dovuto fuggire via inseguito dai clienti. L’episodio è avvenuto in provincia di Firenze.
La cassiera e il tentativo di rapina
Una giovane di vent’anni, a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, era alla cassa di un supermercato per il suo primo giorno di lavoro.
All’improvviso è entrato un ladro che l’ha minacciata, intimandole di consegnargli il denaro.
La ragazza, pur mantenendo il sangue freddo, ha quindi tentato di aprire il registratore di cassa ma la sua inesperienza è stata provvidenziale.
Dopo diversi minuti di tentativi, la commessa non è riuscita ad aprire la cassa.
Il ladro in fuga
Secondo la ricostruzione dei media locali, l’uomo è entrato nel super puntando dritto verso la cassa.
Dopo aver minacciato la commessa, ha atteso che la ragazza riuscisse ad aprire il registratore e a consegnargli il denaro.
Nel frattempo sono passati minuti preziosi che hanno permesso ai clienti del supermercato di capire cosa stesse accadendo.
Alla fine il ladro è dovuto fuggire a mani vuote con il rischio di essere preso dalle persone presenti nel negozio e intervenute per mettere fine al tentativo di rapina.
Il ladro ricercato dai carabinieri
I clienti del supermercato, oltre a inseguire il ladro, hanno anche allertato i carabinieri.
Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto ma il rapinatore aveva già fatto perdere le sue tracce.
In corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e l’incasso è rimasto nel supermercato proprio grazie alla commessa alle prime armi.