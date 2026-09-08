Commesso eroe a Puebla in Messico, salva una bimba che stava per essere investita dalle auto: il video

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un commesso di un negozio di Puebla, in Messico, ha salvato la vita a una bimba e il video è diventato virale. Le telecamere hanno ripreso la scena, che mostra un addetto di un’attività commerciale che abbranca la bambina, sfuggita al controllo dei genitori, poco prima che un’auto in transito la investa. Una scena rilanciata online che ha suscitato grande ammirazione per l’autore del salvataggio.

Il gesto del commesso eroe di Puebla

La grande reattività di un commesso di un negozio di Puebla ha evitato una tragedia. La sequenza, della durata di pochi secondi, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un’attività commerciale puntate sulla strada.

Nel video si vede la bambina che esce in strada e la madre che non riesce a bloccarla.

ANSA

Commesso salva una bambina che stava per essere investita

A questo punto il commesso, che stava spostando del materiale usando un carrello, si rende conto del pericolo e si lancia immediatamente in mezzo alla carreggiata, incurante del fatto che le macchine stiano passando a velocità sostenuta.

Le immagini mostrano la bambina che correndo si dirige verso la strada, la madre che la rincorre ma scivola e non riesce a prenderla.

Infine, il commesso del negozio di Puebla, con uno scatto rapidissimo, riesce ad abbrancare la piccola un istante prima che quest’ultima venga investita da un’auto in corsa.

Il commesso eroe e le polemiche sulla custodia dei bambini

Dopo averla salvata, l’uomo ha riconsegnato la bambina ai genitori, il tutto sotto gli occhi increduli di alcuni passanti.

Solo per una questione di millisecondi è stata evitata una tragedia. Il video, pubblicato online da alcune testate di informazione del Messico, ha suscitato migliaia di reazioni e commenti. Il commesso è stato giustamente definito “un eroe” per aver messo a rischio la propria incolumità pur di salvare la bambina.

Ma allo stesso tempo molti utenti hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di tenere sotto controllo i bambini piccoli, soprattutto quando ci si trova nei pressi di strade percorse da auto e altri mezzi.