Commette un nuovo reato durante l'affidamento in prova a Cassino vicino a Frosinone, torna in carcere
A Cassino un uomo di 39 anni è stato riportato in carcere per truffa dopo aver violato la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali.
Un uomo di 39 anni è stato riportato in carcere a seguito della sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dopo essere stato ritenuto responsabile di un grave reato durante il periodo di affidamento. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato a Cassino, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri a Cassino, dove gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della misura alternativa concessa a un uomo già condannato per truffa continuata.
I fatti: sospensione della misura alternativa
L’uomo, di 39 anni, era stato condannato a un anno e un mese di reclusione per il reato di truffa continuata. In precedenza, gli era stata concessa la possibilità di scontare la pena attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione che consente ai condannati di reinserirsi nella società sotto controllo e con specifici obblighi.
La nuova violazione e la segnalazione
Durante il periodo di affidamento, tuttavia, il soggetto si è reso responsabile di un grave reato, come accertato dagli agenti della Polizia di Stato. La gravità della condotta ha portato il personale del Commissariato a segnalare immediatamente l’accaduto all’Autorità Giudiziaria, che ha valutato l’incompatibilità della prosecuzione della misura alternativa rispetto al comportamento tenuto dall’uomo.
Il ripristino della custodia in carcere
L’Autorità Giudiziaria, preso atto della segnalazione e della nuova violazione, ha disposto la revoca dell’affidamento in prova e il conseguente ripristino della custodia in carcere. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino hanno quindi eseguito il provvedimento, associando l’uomo presso la Casa Circondariale di Cassino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.