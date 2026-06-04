Commissari esterni Maturità 2026, sito del Mim preso d'assalto: caccia ai nomi in commissione

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato online i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026 e, subito dopo, il sito governativo è stato preso d’assalto da migliaia di studenti: gli utenti che vogliono informazioni sulle commissioni si sono quindi ritrovati in coda. Sono infatti oltre 527 mila i maturandi che sosterranno l’esame, al via giovedì 18 giugno con la prima prova.

Dove trovare i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2025

Giovedì 4 giugno, proprio come nel 2025 ispetto, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state caricate le commissioni dell’esame di Maturità 2026.

Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/.

Il messaggio sul sito del Ministero dell’Istruzione

Ma c’è un problema: la notizia è arrivata intorno alle ore 14:30 e, provando ad accedere al Motore di Ricerca delle Commissioni dell’esame di Stato 2025/2026, si finisce subito in coda.

Il messaggio che appare è il seguente:

“In questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio, di chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno, sarai automaticamente indirizzato al sito”.

Come funziona la ricerca delle commissioni

Una volta superata la fase di attesa, ci si trova di fronte a questa schermata, in cui si può scegliere il filtro di ricerca:

per tipologia d’indirizzo

per istituto

per presidente/commissario

Ministero dell'Istruzione

Proseguendo, ipotizzando di procedere filtrando la ricerca con il nome dell’istituto, si atterra su tutte le commissioni relative a quella scuola. Per procedere oltre, si deve cliccare sulla sezione che si vuole controllare:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Infine, ci si ritroverà di fronte ai componenti della commissione: il presidente esterno e gli altri 6 membri.

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Come è composta una commissione

Ma come è composta una commissione d’esame alla Maturità?

Sono, di fatto, tutte uguali:

1 presidente esterno

4 membri: 2 sono esterni, 2 sono interni

Quanti sono i maturandi e quante sono le commissioni

La coda non sorprende, visto che i maturandi sono 527.607, di cui:

513.479: candidati interni

candidati 14.128: candidati esterni

Dei 524.415 totali, questa è la suddivisione:

273.854: licei

167.136: istituti tecnici

istituti 86.617: istituti professionali

Le commissioni, invece, sono 13.900 per un totale di 27.698 classi.

Cosa sappiamo sull’esame di Maturità 2026

Mentre impazza il toto-traccia del tema, ci sono comunque delle certezze sull’esame di Maturità 2026, a partire dalle date delle prove:

giovedì 18 giugno : prima prova

: prima prova venerdì 19 giugno: seconda prova

A seguire, i calendari degli orali in base alle organizzazioni dei singoli istituti.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.