Commissione Ue senza aria condizionata, rinfrescati per ore solo i piani di von der Leyen e dei commissari

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il palazzo che ospita la sede della Commissione europea a Bruxelles ha spento l’aria condizionata a causa dell’eccessivo caldo che rischiava di sovraccaricare il sistema. Inizialmente, il sistema è stato spento soltanto dal primo al settimo piano e non in quelli superiori, dove lavorano la presidente Ursula von der Leyen e i commissari europei. Gli impianti saranno riaccesi prima dell’inizio della settimana lavorativa.

Aria condizionata spenta alla Commissione europea

Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno i circa 3mila dipendenti della Commissione europea, il governo dell’Ue, hanno ricevuto un avviso via mail che annunciava lo spegnimento dell’aria condizionata dal primo al settimo piano di palazzo Berlaymont, dove ha sede la Commissione.

I sistemi di raffreddamento dell’edificio sono piuttosto vecchi e poco efficienti e quindi l’ondata di calore che sta colpendo l’Europa, Belgio incluso, stava rischiando di mandarli in sovraccarico.

ANSA

Nei rimanenti piani di palazzo Berlaymont, fino al tredicesimo, lavorano i commissari europei, l’equivalente dei ministri per l’Ue, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

Le proteste dei dipendenti: “È feudalesimo”

Il fatto che, seppur solo inizialmente, l’aria condizionata fosse stata spenta soltanto nei piani dove non ci sono uffici dei commissari ha causato molte proteste da parte dei dipendenti della Commissione.

La testata Politico ha raccolto alcune testimonianze e un dipendente anonimo ha associato la situazione al “feudalesimo“, mentre un altro l’ha definita “disonorevole”.

L’aria condizionata è poi stata spenta anche nel resto del palazzo. Il sistema riprenderà a funzionare domenica sera in vista della settimana lavorativa.

Il problema dell’aria condizionata in Europa

L’Europa sta attraversando una delle più gravi ondate di calore della sua storia recente. In Francia, Regno Unito e Germania sono stati registrati picchi di temperatura mai misurati prima.

La crisi è aggravata proprio dalla scarsa diffusione e dalla scarsa efficienza dell’aria condizionata in tutto il continente. In Ue, soltanto una famiglia su cinque abita in una casa con un sistema di raffreddamento.

In Italia la situazione è migliore, visto anche il clima tendenzialmente più caldo rispetto a quello continentale, ma comunque il 46% delle famiglie ancora abita in una casa senza condizionatore.