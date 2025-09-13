Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di cocaina nel pomeriggio di ieri a Como. Un 21enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trattenuto in Questura con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, era già stato arrestato nel dicembre 2024 per lo stesso reato dalla medesima Squadra Mobile. L’operazione è stata eseguita dopo una serie di accertamenti e appostamenti tra diversi comuni della provincia, dove il giovane era solito muoversi a bordo di una moto, nonostante fosse privo di patente di guida.

Le indagini e la sorveglianza della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio da una serie di controlli mirati sulle attività illecite nella provincia di Como. Gli agenti della Squadra Mobile hanno concentrato la loro attenzione sui movimenti del 21enne marocchino, che risultava senza un domicilio dichiarato e senza un’occupazione stabile, ma che di fatto dimorava a Valbrona (CO). Le forze dell’ordine hanno documentato come il giovane percorresse quotidianamente un ampio tragitto tra i comuni di Valbrona, Erba, Canzo, Asso, Civenna e Lasnigo, effettuando brevi soste in abitazioni private. Questi spostamenti, spesso a bordo di una moto di cui non risultava proprietario e senza patente, hanno insospettito gli investigatori, che hanno deciso di intensificare i controlli.

L’operazione e il fermo

Nel corso di uno degli appostamenti, gli agenti hanno notato il giovane fermarsi con la moto sotto una pensilina di una fermata dell’autobus. Qui, il 21enne è stato visto armeggiare tra un cestino dei rifiuti e la struttura della pensilina stessa. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti per effettuare una perquisizione approfondita. Nelle tasche dei pantaloni del giovane sono stati trovati 200 euro in contanti, mentre all’interno della moto è stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamento della droga. La chiave di accensione della moto era stata nascosta nell’intercapedine della pensilina, mentre nel cestino dei rifiuti sono stati scoperti e sequestrati due involucri separati contenenti 11 dosi singole di cocaina, per un totale di circa 6 grammi.

Il sequestro e l’arresto

La perquisizione ha permesso di raccogliere prove concrete dell’attività di spaccio del giovane. La cocaina, suddivisa in dosi pronte per la vendita, e il materiale per il confezionamento hanno confermato i sospetti degli investigatori. Dopo il fermo, il 21enne marocchino è stato condotto in Questura. Non parlando né comprendendo la lingua italiana, è stato affiancato da un interprete durante le procedure di identificazione e arresto. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto e delle attività di polizia svolte, ha disposto che il giovane venisse trattenuto in Questura, fissando il processo per la mattina successiva alle 10.30.

Un volto già noto alle forze dell’ordine

Il giovane arrestato non era nuovo alle cronache giudiziarie locali. Già nel mese di dicembre 2024, la stessa Squadra Mobile di Como lo aveva fermato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante il precedente arresto, il 21enne aveva ripreso la sua attività illecita, spostandosi tra diversi comuni della provincia e adottando accorgimenti per eludere i controlli delle forze dell’ordine. La sua condizione di irregolare sul territorio nazionale e la mancanza di una residenza fissa hanno reso più complesso il lavoro degli investigatori, che tuttavia sono riusciti a ricostruire i suoi spostamenti e le modalità operative grazie a un’attenta attività di osservazione e pedinamento.

Le modalità dello spaccio e i comuni coinvolti

L’attività di spaccio si svolgeva principalmente tra i comuni di Valbrona, Erba, Canzo, Asso, Civenna e Lasnigo. Il giovane utilizzava una moto per spostarsi rapidamente da un luogo all’altro, effettuando soste di pochi minuti in abitazioni private, probabilmente per consegnare la droga ai clienti. Gli agenti hanno documentato questi movimenti e, grazie a riscontri oggettivi, sono riusciti a dimostrare che il 21enne era coinvolto in un’attività di spaccio ben organizzata, nonostante la sua apparente precarietà.

