Un 24enne italiano residente a Valbrona (Como) è stato identificato come responsabile dell’aggressione ai danni di un medico, avvenuta nella serata di martedì. Il giovane è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e percosse. I fatti sono accaduti all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.00 di martedì. Una volante della Questura di Como è stata inviata presso l’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in seguito all’attivazione del sistema di allarme “anti-violenza”, noto anche come Pulsante Rosso. Questo dispositivo, installato nei presidi ospedalieri, consente di allertare rapidamente le forze dell’ordine in caso di aggressione.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze del personale sanitario. Secondo quanto riferito, il 24enne era arrivato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Durante le fasi di assistenza, il giovane ha avuto un alterco con il medico di turno, culminato in una aggressione fisica: il sanitario è stato colpito da pugni e spintoni.

Le motivazioni dell’aggressione

Il giovane, interrogato dagli agenti, ha ammesso di aver aggredito il medico. Ha giustificato il proprio gesto sostenendo di aver percepito un atteggiamento poco professionale da parte del sanitario. Questa motivazione, tuttavia, non ha impedito che nei suoi confronti venissero avviate le procedure di denuncia per interruzione di pubblico servizio e percosse.

I precedenti e le conseguenze

Portato in Questura, è emerso che il 24enne aveva già precedenti di polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale. La Divisione Anticrimine della Questura di Como sta ora valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi nei suoi confronti. L’episodio ha causato un’interruzione temporanea dell’attività ospedaliera, con conseguente disagio per il personale e per gli altri pazienti presenti.

