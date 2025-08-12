Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta della Polizia di Stato di Como questa mattina. Un uomo di 32 anni, di cittadinanza marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato fermato dopo aver importunato i passanti in Viale Masia. L’episodio si è verificato intorno alle 7.45, quando una Volante è stata inviata sul posto a seguito di una segnalazione. L’uomo, privo di documenti e con escoriazioni auto-inferte, ha reagito con violenza all’arrivo degli agenti, rendendo necessario un intervento deciso per tutelare la sicurezza pubblica.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Sala Operativa della Questura di Como ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione, con una bottiglia in mano, intento a disturbare i passanti lungo Viale Masia. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti prontamente, individuando il soggetto che corrispondeva alla descrizione fornita dai cittadini.

L’identificazione e la reazione violenta

All’arrivo della Volante, il 32enne è stato trovato a petto nudo e presentava diverse escoriazioni che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe procurato da solo. Alla richiesta degli agenti di fornire i documenti d’identità, l’uomo si è mostrato ostile e ha rifiutato di collaborare. Quando gli è stato chiesto di salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in Questura, ha reagito con un’aggressione fisica nei confronti di uno degli agenti, costringendo i poliziotti a immobilizzarlo per garantire la sicurezza sia degli operatori che delle persone presenti in zona.

La situazione in Questura e i precedenti

Durante il trasferimento in auto, il 32enne ha continuato a opporre resistenza, colpendo con calci e testate l’interno del veicolo. Una volta giunti in Questura, gli agenti hanno dovuto affrontare ulteriori difficoltà per riportare l’uomo alla calma e procedere con gli accertamenti di rito. Dagli approfondimenti è emerso che il soggetto aveva già a suo carico notizie di reato relative a immigrazione e furto aggravato.

Le accuse e il provvedimento di espulsione

Al termine delle procedure di identificazione, l’uomo è stato formalmente denunciato per ubriachezza molesta e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, il Questore di Como, Marco Calì, ha emesso nei suoi confronti un ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Si tratta di un provvedimento amministrativo che mira a contrastare la presenza irregolare di cittadini stranieri che si rendono responsabili di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.

L’episodio avvenuto questa mattina in Viale Masia si inserisce in un più ampio contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso il controllo del territorio e la prevenzione di episodi di reato che possano mettere a rischio la tranquillità dei cittadini. La Polizia di Stato di Como sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini, invitando a segnalare tempestivamente situazioni sospette o comportamenti molesti.

