Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per minacce a Como nei confronti di un 34enne di origini tedesche, senza fissa dimora, che si era reso protagonista di comportamenti aggressivi presso una parrocchia cittadina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo aver minacciato il parroco che lo aveva invitato ad allontanarsi.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in Via Cetti, a Como. Una Volante è stata inviata presso la parrocchia di quartiere, dove era stata segnalata la presenza molesta di un 34enne senza fissa dimora. Il parroco aveva infatti richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa dell’atteggiamento sempre più problematico dell’uomo.

Il racconto del parroco e l’escalation dei comportamenti

Secondo quanto riferito dal sacerdote agli agenti, da alcune settimane aveva permesso al 34enne e al suo cane di trovare riparo dal freddo nei pressi della chiesa. Tuttavia, col passare del tempo, i comportamenti dell’uomo erano diventati sempre più aggressivi e molesti, generando preoccupazione e lamentele tra i parrocchiani. La situazione è precipitata quando, stanco delle continue intemperanze, il parroco ha chiesto all’uomo di lasciare il sagrato. In risposta, il sacerdote ha ricevuto minacce di morte, offese e insulti.

L’identificazione e i precedenti penali

Poco dopo l’episodio, gli agenti hanno individuato il 34enne, che si era anche reso responsabile di atti di degrado come urinare sui muri della chiesa. L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove sono emersi i suoi numerosi precedenti penali e di polizia: tra questi, un avviso orale del Questore, la sorveglianza speciale, e varie condanne per porto d’armi, furto, maltrattamenti di animali, ricettazione e inottemperanza a un Dacur.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia

IPA