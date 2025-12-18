Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito il rimpatrio coatto di un 37enne cittadino del Bangladesh, ritenuto vicino a gruppi terroristici islamici, a seguito di un’articolata attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato di Como. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato accompagnato alla frontiera dopo il diniego della richiesta di asilo e la conferma della sua pericolosità da parte del Tribunale di Roma.

Le indagini e il monitoraggio della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’espulsione del cittadino bengalese è il risultato di un intenso lavoro di intelligence e di raccolta dati. Gli agenti della Polizia di Stato di Como, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, la D.I.G.O.S. di Como e l’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno avviato un monitoraggio costante nei confronti dell’uomo.

Il 37enne, già segnalato per la sua appartenenza a gruppi religiosi estremisti nel suo paese d’origine, è stato oggetto di una sorveglianza capillare che ha permesso di seguire ogni suo spostamento e attività sul territorio comasco. Le informazioni raccolte hanno confermato la sua contiguità con ambienti terroristici, elemento che ha pesato nella decisione finale delle autorità.

Dal diniego dell’asilo all’espulsione

Il percorso amministrativo dell’uomo in Italia ha visto un primo ordine di lasciare il territorio dello Stato, a cui non ha ottemperato. Nel mese di febbraio, il cittadino bengalese ha quindi presentato richiesta di asilo, stabilendo la propria residenza nel comune di Como e ottenendo anche un regolare contratto di lavoro.

Tuttavia, la settimana scorsa, il Tribunale Ordinario di Roma ha respinto la sua istanza di protezione internazionale. Il giudice ha sottolineato come, nonostante l’arrivo in Italia nel 2021, l’uomo non si sia integrato nel tessuto sociale e lavorativo italiano. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato la sua vicinanza a gruppi terroristici islamici, ritenendo quindi la sua presenza incompatibile con la sicurezza e la pacifica convivenza nel Paese.

L’intervento della D.I.G.O.S. e l’esecuzione del provvedimento

A seguito della decisione del Tribunale, gli investigatori della D.I.G.O.S. di Como hanno individuato il 37enne all’interno di un appartamento della città. L’uomo è stato quindi affidato agli specialisti dell’Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio delle pratiche di espulsione.

Il Prefetto della Provincia di Como, Corrado Conforto Galli, ha emesso un decreto di espulsione, eseguito dal Questore Marco Calì. Il provvedimento ha previsto l’immediato accompagnamento del cittadino bengalese alla frontiera, con il supporto della forza pubblica, per il rimpatrio nel suo paese d’origine.

