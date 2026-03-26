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È stato arrestato un 38enne di Castellanza per resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito poliziotti e una guardia giurata all’ospedale S. Anna di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato segnalato in evidente stato di alterazione e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio, come comunicato dalla Polizia di Stato.

La segnalazione e l’arrivo in ospedale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri intorno alle 13.00 presso il pronto soccorso dell’ospedale S. Anna di Como. Il personale medico ha richiesto l’intervento degli agenti del posto fisso di polizia dopo che un 38enne, accompagnato dalla fidanzata e dai carabinieri di Cantù (CO), aveva iniziato a inveire contro di loro. I due erano stati condotti in ospedale dopo aver causato disordini alla stazione di Luisago (CO).

L’aggressione agli agenti e alla guardia giurata

La situazione è rapidamente degenerata: il 38enne, in evidente stato di agitazione, ha rivolto insulti e minacce agli agenti presenti. L’arrivo di una volante di supporto e di una guardia giurata non ha fatto che aumentare la sua rabbia. L’uomo ha quindi aggredito fisicamente i poliziotti e la guardia giurata con calci, pugni, testate e morsi, provocando ferite a due agenti e alla guardia. Le lesioni sono state giudicate guaribili con prognosi comprese tra 4 e 7 giorni.

Il fermo e la perquisizione

Nonostante la violenza subita, i poliziotti sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a condurlo in Questura. Durante la perquisizione personale, il 38enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, che sono state immediatamente sequestrate dalle forze dell’ordine.

L’arresto e i precedenti penali

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. Il pubblico ministero di turno è stato prontamente informato dell’accaduto. Il 38enne è stato quindi trasferito alla casa circondariale di Como in attesa del processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 11.00.

IPA