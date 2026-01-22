Como, 38enne uruguaiano riverso a terra impazzisce all'arrivo della polizia: volano calci e pugni, arrestato
Un 38enne è stato arrestato a Como per resistenza, violenza e lesioni dopo aver aggredito agenti intervenuti in piazzale Duca d’Aosta.
Eseguito un arresto per resistenza, violenza e lesioni a Como. Un uomo di 38 anni, cittadino italiano nato in Uruguay e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in Piazzale Duca d’Aosta. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.
L’intervento della Polizia e la reazione violenta
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una Volante è stata inviata in Piazzale Duca d’Aosta a Como in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di un uomo riverso a terra.
Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 38enne che, invece di collaborare, ha iniziato a inveire contro di loro con insulti e minacce. La situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha sferrato calci e pugni agli operatori, causando a uno di essi una contusione al polso giudicata guaribile in 7 giorni di prognosi.
L’arresto e i provvedimenti successivi
Una volta immobilizzato, il 38enne è stato condotto in Questura. Qui è emerso che aveva già accumulato numerosi precedenti di polizia e amministrativi. Per quanto accaduto, è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre a essere denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità.
Il trasferimento in carcere e il processo
Informato il Pubblico Ministero di turno, è stato disposto il trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Como, dove resterà in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina alle 10.30.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.