Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei misure preventive a Como, dove sono stati adottati provvedimenti amministrativi per contrastare violenza domestica e stalking. I provvedimenti sono stati firmati dal Questore Marco Calì, con l’obiettivo di accelerare la protezione delle vittime e garantire maggiore sicurezza.

Le misure preventive adottate dalla Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Como ha intensificato l’emissione di misure preventive amministrative, grazie alle istruttorie della Divisione di Polizia Anticrimine. Questi provvedimenti sono stati pensati per offrire una risposta più rapida ed efficace alle situazioni di rischio legate a maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. L’obiettivo principale è quello di velocizzare le indagini e l’adozione di misure di protezione per le vittime, riducendo i tempi di intervento e garantendo una tutela immediata.

Un caso di violenza domestica nell’erbese

Tra le sei misure preventive firmate nelle ultime settimane dal Questore Marco Calì, una in particolare riguarda un episodio di violenza domestica. Il provvedimento è stato notificato a un cittadino brasiliano, nato nel 2001 e residente nell’erbese. L’uomo, attraverso minacce ripetute e percosse, ha costretto la sua convivente a vivere in uno stato di paura, impedendole di sporgere denuncia. L’intervento dei Carabinieri di Lurago d’Erba (CO) presso l’abitazione ha permesso di avviare l’istruttoria e di procedere comunque, nonostante la mancanza di una querela formale da parte della vittima.

Altri cinque ammonimenti per atti persecutori

Le restanti cinque misure preventive sono state emesse a seguito delle indagini condotte dai poliziotti dell’Anticrimine di Como. Gli agenti hanno raccolto e verificato le informazioni necessarie, sottoponendo al Questore relazioni tecniche dettagliate che evidenziavano i presupposti degli atti persecutori. In questi casi, le condotte degli ammoniti hanno gravemente compromesso la tranquillità delle vittime, spesso ex fidanzate o conviventi, che sono state indotte a vivere in uno stato di ansia e paura.

Un caso di stalking sul luogo di lavoro

Tra i casi trattati, uno riguarda un uomo di 61 anni originario di Bologna, che ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori nei confronti di una collega di lavoro. L’uomo ha screditato la donna nell’ambiente professionale, causandole un forte disagio e preoccupazione. Anche in questa situazione, il provvedimento di ammonimento è stato adottato nonostante l’assenza di una denuncia da parte della vittima, grazie alle risultanze raccolte dagli investigatori.

IPA