Un arresto per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale ieri sera a Como. Un uomo di 36 anni, cittadino marocchino con cittadinanza italiana e residente in città, è stato fermato dopo aver aggredito l’autista e alcuni passeggeri di un autobus di linea in Piazza Cavour. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20.00, quando la situazione è degenerata e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una segnalazione di persona molesta a bordo di un autobus di linea. L’autista, dopo essere stato aggredito verbalmente e fisicamente, ha richiesto l’intervento degli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como, che sono prontamente giunti sul posto in Piazza Cavour.

L’aggressione sull’autobus

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, visibilmente alterato, ha iniziato a insultare e aggredire l’autista del mezzo pubblico, per poi rivolgere la sua aggressività anche verso altri passeggeri presenti a bordo. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo l’autista a fermare il mezzo e a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Gli agenti, una volta arrivati, sono stati a loro volta affrontati con violenza dal 36enne, che ha opposto una forte resistenza al tentativo di essere calmato e identificato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli operatori della Polizia di Stato hanno dovuto immobilizzare l’uomo per evitare ulteriori rischi per la sicurezza dei presenti. Dopo averlo bloccato, lo hanno condotto negli uffici della Questura per procedere con gli accertamenti di rito. Anche all’interno degli uffici, il 36enne ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, arrivando a tentare di danneggiare la camera di sicurezza delle Volanti.

I precedenti e le accuse

Dai controlli effettuati, è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia. In passato, infatti, era stato coinvolto in episodi di guida in stato di ebbrezza, aveva ricevuto condanne per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, era stato segnalato per reati in materia di stupefacenti e per violazioni al Codice della Strada. Alla luce di quanto accaduto, il 36enne è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le ulteriori contestazioni

Oltre all’arresto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Gli è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa per ubriachezza. Tutte le procedure sono state svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con la tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero di turno.

Il rito direttissimo

Al termine delle formalità di rito, il Pubblico Ministero ha disposto il rito direttissimo, che si è tenuto questa mattina alle ore 11.30. L’uomo è stato quindi chiamato a rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare la sua posizione e decidere sulle eventuali misure da adottare.

