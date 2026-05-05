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Due cittadini marocchini sono stati arrestati nella notte a Como per rapina e furto aggravato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza di un supermercato. I due, senza fissa dimora, sono stati fermati dalla Polizia di Stato, intervenuta prontamente in seguito a una segnalazione. L’episodio si è verificato in via Recchi e ha visto coinvolti un 31enne e un 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono state chiamate a intervenire presso un supermercato di via Recchi. La segnalazione riguardava un furto di merce e una aggressione ai danni dell’addetto alla sicurezza, perpetrata da due uomini.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e bloccato i due sospetti: il 31enne marocchino, che stava tentando di allontanarsi, e il 23enne, anch’egli marocchino. Entrambi risultano essere senza fissa dimora in Italia. L’addetto alla sicurezza ha riferito agli agenti di aver notato uno dei due uomini nascondere una bottiglia di vetro nei pantaloni. Quando gli è stato chiesto di restituire la merce, l’altro soggetto, che attendeva all’ingresso, lo ha minacciato e colpito con un pugno al torace.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, l’addetto alla sicurezza è stato prima minacciato e poi aggredito fisicamente da uno dei due uomini, mentre l’altro si era impossessato della bottiglia di vetro. La merce sottratta è stata recuperata e restituita all’addetto, in quanto ancora rivendibile. L’azione coordinata dei due uomini ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno proceduto al fermo e all’arresto.

Le accuse e le misure adottate

Sentita l’Autorità Giudiziaria e valutati i precedenti specifici dei due soggetti, la Polizia ha tratto in arresto il 23enne per tentato furto aggravato e il 31enne per tentata rapina. In seguito al processo per direttissima, tenutosi nella giornata odierna, il reato di rapina è stato contestato a entrambi, in concorso tra loro. Per il 23enne è stata disposta la misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Questura, mentre al 31enne è stato imposto il divieto di dimora in Como e in tutta la Lombardia.

IPA