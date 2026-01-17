Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini egiziani sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aggressione e danneggiamento al dormitorio di via Borgovico. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo essersi dati alla fuga e aver tentato di nascondersi nei pressi dello stadio. L’intervento è avvenuto nella notte, a seguito di una segnalazione del personale della struttura.

I fatti: la segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra il 13 e il 14 giugno a Como. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata d’emergenza partita dal dormitorio di via Borgovico, dove il personale aveva segnalato la presenza di due ex ospiti che avevano creato disordini.

Intorno a mezzanotte, una Volante della Polizia è stata inviata presso il dormitorio in via Borgovico. Il personale della portineria aveva segnalato la presenza di due soggetti stranieri, già conosciuti come ex ospiti del centro. Poche ore prima, i due avevano causato problemi: secondo quanto riferito, avrebbero aggredito fisicamente il custode e successivamente tagliato le gomme alle auto dei volontari parcheggiate all’esterno della struttura. Dopo questi atti, i due si erano dati alla fuga all’arrivo di una pattuglia dei Carabinieri, intervenuta su richiesta del personale.

La ricerca e l’individuazione dei responsabili

Gli agenti della Polizia, giunti sul posto, hanno raccolto le descrizioni dei due individui, che nel frattempo si erano nuovamente allontanati, probabilmente intuendo l’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo una perlustrazione accurata della zona, i poliziotti li hanno individuati nell’area dello stadio, dove i due tentavano di nascondersi tra le auto in sosta. Durante il controllo, uno dei fermati, il 27enne egiziano, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 centimetri.

L’identificazione e le denunce

I due uomini, un 27enne e un 20enne, entrambi cittadini egiziani senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sono stati condotti in Questura. Gli accertamenti hanno permesso di identificarli come gli autori dell’aggressione al custode e dei danneggiamenti alle auto dei volontari. Per questi motivi, sono stati denunciati in stato di libertà per percosse, minaccia, danneggiamento e porto illegale di arma.

IPA