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Un arresto per frode a Como nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 69 anni, residente a Villa Guardia, è stato fermato in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità polacche, per aver orchestrato un complesso schema truffaldino ai danni di numerose vittime, con l’obiettivo di ottenere un ingiusto profitto.

Mandato d’Arresto Europeo: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Como. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti di un cittadino italiano di 69 anni, residente a Villa Guardia, in seguito a un Mandato d’Arresto Europeo richiesto dalle autorità polacche. L’uomo era ricercato per il reato di frode, previsto dall’articolo 286 del codice penale polacco.

Il disegno criminoso: come agiva il truffatore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 69enne avrebbe messo in atto, negli scorsi anni, un articolato piano criminale finalizzato a conseguire un profitto illecito. L’uomo avrebbe indotto alcune persone a compiere atti di disposizione patrimoniale, ovvero a cedere beni di notevole valore, sfruttando l’inganno. In particolare, le vittime sarebbero state tratte in errore circa la reale intenzione e la concreta possibilità di realizzare un’iniziativa imprenditoriale, che avrebbe dovuto riguardare la gestione di esercizi commerciali.

Le modalità della truffa

L’indagato avrebbe presentato alle vittime proposte imprenditoriali apparentemente vantaggiose, inducendole a investire somme di denaro o a cedere beni di valore, facendo loro credere nella fattibilità e nella serietà del progetto. In realtà, secondo le accuse, l’uomo non avrebbe mai avuto intenzione di portare a termine l’iniziativa, ma avrebbe agito esclusivamente per ottenere un vantaggio personale, a discapito del patrimonio altrui. Questo comportamento integra il reato di frode, così come definito dalla normativa polacca.

L’arresto e la detenzione

Gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno quindi proceduto all’arresto del 69enne, dando esecuzione al Mandato d’Arresto Europeo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Como, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione, come stabilito dalle autorità polacche.

IPA