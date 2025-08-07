Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 22enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio in un parcheggio condominiale di Como. L’operazione è scattata dopo una segnalazione di presunta attività di spaccio giunta al numero di emergenza 112.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha ricevuto una chiamata che segnalava una possibile attività di spaccio in corso in via Giulini, all’interno di un parcheggio condominiale.

L’intervento degli agenti

Erano circa le 17.40 quando la volante è giunta sul posto indicato dalla segnalazione. Gli agenti hanno identificato i presenti, tutti risultati incensurati ad eccezione di un 22enne residente a Saronno (VA), già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Il controllo e il sequestro

Durante il controllo, il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti alcuni involucri che contenevano 3.5 gr di hashish. La sostanza è stata immediatamente posta sotto sequestro e il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura di Como per ulteriori accertamenti.

La denuncia e le conseguenze

Al termine delle verifiche, il 22enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Gli agenti hanno sottolineato come l’operazione rappresenti un’ulteriore conferma dell’efficacia dei controlli sul territorio, fondamentali per individuare e prevenire episodi di illegalità e per garantire la sicurezza della collettività.

La Questura ha annunciato che proseguirà con la stessa intensità i servizi di controllo, soprattutto nelle aree più a rischio. L’obiettivo è quello di prevenire e reprimere ogni episodio di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, rafforzando il senso di sicurezza nella comunità di Como.

IPA