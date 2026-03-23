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Cinque minorenni egiziani denunciati per furto aggravato nella serata di ieri a Como. I giovani, tutti incensurati e provenienti da comunità per minori di Milano, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre merce da un supermercato di Camerlata, per un valore di 325 euro.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.00 di ieri, quando le volanti sono state chiamate a intervenire presso un supermercato situato in piazza Fisac, nel quartiere Camerlata di Como. Gli addetti alla vigilanza interna avevano appena fermato cinque ragazzini stranieri, tutti minorenni, sorpresi mentre cercavano di uscire dal punto vendita senza aver pagato diversi prodotti nascosti negli zaini.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i giovani erano già noti al personale del supermercato per un precedente episodio simile. Nel tardo pomeriggio di ieri, il gruppo è stato visto aggirarsi tra gli scaffali e riempire rapidamente gli zaini con generi alimentari. Una volta raggiunta la cassa veloce, hanno pagato soltanto un sacchetto di patatine, tentando di eludere i controlli sul resto della merce.

Gli addetti alla sicurezza, insospettiti dal comportamento dei ragazzi e dal fatto che fossero già stati notati in passato, li hanno fermati appena oltre le casse. La refurtiva, per un valore complessivo di 325 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato.

L’identificazione e la provenienza dei minori

Una volta presi in consegna dagli agenti, i cinque minorenni sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Durante gli accertamenti, i giovani hanno dichiarato di provenire dal territorio milanese e di essere affidati a comunità sociali per minori di Milano. Le comunità sono state immediatamente contattate dalla Polizia, che ha ricevuto conferma della loro provenienza e della loro situazione di affidamento.

Le conseguenze: la denuncia e l’affidamento temporaneo

Al termine delle procedure di identificazione, i cinque cittadini egiziani, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni e senza precedenti penali, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. In attesa dell’arrivo degli educatori delle comunità milanesi, i ragazzi sono stati affidati temporaneamente a una struttura di accoglienza di Como, dove resteranno fino al loro trasferimento sotto la custodia degli operatori di riferimento.

IPA