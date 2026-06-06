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È scattato un arresto per furto aggravato a Como, dove un uomo di 45 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre la carta bancomat a una donna presso uno sportello ATM. L’episodio si è verificato in via Cesare Cantù, quando la vittima, dopo aver effettuato un prelievo, si è accorta che la sua carta era stata prelevata da un individuo già noto alle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattinata di ieri, quando una donna si è recata presso uno sportello ATM di via Cesare Cantù a Como per effettuare un prelievo. Dopo aver concluso l’operazione, la carta bancomat non le è stata restituita dall’apparecchio. La donna, insospettita, si è allontanata per chiedere assistenza, ma al suo ritorno ha notato che la carta era stata sottratta dalla fessura dello sportello da un uomo che poco prima l’aveva importunata nei pressi del bancomat.

L’intervento dei cittadini e della Polizia

Alla richiesta di spiegazioni da parte della vittima, il sospettato ha tentato di darsi alla fuga. Tuttavia, un commerciante della zona, allertato dalle grida di aiuto della donna, è prontamente intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo prima che potesse allontanarsi. Nel frattempo, un equipaggio dell’UPGSP della Questura di Como è giunto rapidamente sul posto, raccogliendo le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni presenti.

Identificazione e arresto dell’autore

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione dell’uomo, un italiano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. Dopo aver svolto i necessari accertamenti e la perquisizione personale, la Polizia ha formalizzato la denuncia della vittima e ha tratto in arresto il soggetto per furto aggravato.

Le conseguenze dell’azione e i provvedimenti giudiziari

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il pubblico ministero è stato informato dell’accaduto e ha disposto il trattenimento dell’arrestato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima fissato per la mattinata successiva. L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità di Como, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

IPA