Como, beccati nei bar nonostante il divieto del questore: denunciati due ragazzi di 15 e 19 anni

Due giovani sono stati denunciati per inosservanza al Dacur a Como. Nella serata di giovedì, i due sono stati sorpresi da una volante mentre frequentavano locali pubblici del centro città, violando il divieto imposto dal Questore.

Denuncia per inosservanza al Dacur

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina di ieri, la Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un algerino nato nel 2005 e un cittadino italiano di origini straniere nato nel 2009. Entrambi risiedono rispettivamente in via Anzani e via Morazzone.

Identificazione e accertamenti

I due giovani erano stati sorpresi e identificati nella serata di giovedì nella zona di piazza Volta. Facevano parte di un gruppo di quasi dieci persone che attirava l’attenzione delle forze dell’ordine. Gli accertamenti effettuati hanno confermato l’esistenza di un provvedimento di divieto a frequentare i locali pubblici del centro città.

Violazione del Dacur

Nonostante il divieto, i due giovani sono stati visti più volte frequentare i bar circostanti alla piazza. Questo comportamento ha portato alla denuncia in stato di libertà per entrambi, avendo violato le disposizioni del Dacur firmato dal Questore di Como, Marco Calì.

Procedura di deferimento

Una volante della Polizia ha quindi completato l’iter per il deferimento all’Autorità Giudiziaria, redigendo gli atti di competenza necessari per formalizzare la denuncia.

