Arresto per rapina impropria questa mattina della Polizia di Stato di Como. Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino residente a Eboli ma di fatto senza fissa dimora, è stato fermato presso il supermercato LIDL di viale Innocenzo XI. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto dopo che il sospetto aveva tentato di sottrarre merce per un valore di circa 40 euro, aggredendo il responsabile dell’esercizio commerciale nel tentativo di fuggire.

La dinamica dei fatti: il tentativo di furto e la reazione violenta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella mattinata odierna, quando il capo filiale del supermercato LIDL di Como ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Insospettito dai movimenti, il responsabile ha osservato l’individuo mentre nascondeva alcuni articoli all’interno del proprio zaino. Deciso a intervenire, il capo filiale ha atteso che il giovane si dirigesse verso le casse, dove ha tentato di oltrepassare senza pagare la merce, composta da alimenti e indumenti per un valore complessivo di circa 40 euro.

Il tentativo di fuga e l’intervento dei presenti

Giunto alle casse, il 27enne ha cercato di divincolarsi con forza, spintonando il responsabile del supermercato nel tentativo di guadagnare l’uscita senza saldare il dovuto. La situazione è rapidamente degenerata, ma grazie all’intervento tempestivo di un cliente presente all’interno del negozio, il responsabile è riuscito a bloccare l’uomo. L’arrivo delle Volanti dell’U.P.G.S.P. ha permesso di mettere definitivamente fine al tentativo di furto e di procedere con l’identificazione del sospetto.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno ascoltato la testimonianza del capo filiale e hanno proceduto a perquisire lo zaino dell’uomo. All’interno sono stati rinvenuti gli oggetti sottratti dagli scaffali, che sono stati immediatamente restituiti all’attività commerciale. L’operazione si è svolta in modo rapido ed efficace, grazie anche alla collaborazione tra il personale del supermercato e le forze dell’ordine.

L’identificazione e i precedenti penali

Una volta accompagnato in Questura, il 27enne è stato sottoposto alle procedure di identificazione, tra cui il fotosegnalamento e i rilievi dattiloscopici. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva già diversi precedenti di Polizia, tra cui ricettazione, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, oltre a furto aggravato. Inoltre, a suo carico risultava un provvedimento di allontanamento emesso dal Commissariato di P.S. “Garibaldi Venezia” di Milano e una richiesta di permesso di soggiorno sospesa dalla Questura di Salerno, in quanto in fase di rigetto.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria. Il Pubblico Ministero, prontamente informato dagli agenti, ha convalidato l’arresto e disposto che il 27enne venga giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani, alle ore 11.00. L’episodio ha destato particolare attenzione sia per la prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine sia per la collaborazione tra cittadini e istituzioni, che ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

L’arresto avvenuto questa mattina presso il supermercato LIDL di viale Innocenzo XI a Como conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini, personale degli esercizi commerciali e forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. La tempestività dell’intervento e la professionalità dimostrata dagli agenti hanno permesso di assicurare alla giustizia un individuo già noto per precedenti penali, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza nella comunità locale.

