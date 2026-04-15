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Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ieri sera dalla Polizia di Stato di Como. Un 47enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza di reato nelle aree boschive tra Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, dove era stato individuato un intenso traffico di droga.

Operazione antidroga nelle aree boschive del comasco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato nella serata di ieri un blitz mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle zone boschive del territorio. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare su Orsenigo, dove era stato segnalato un via vai sospetto di persone.

Monitoraggio e individuazione del sospetto

Gli investigatori, nell’ambito dei servizi istituzionali di repressione dello spaccio, hanno seguito con attenzione gli spostamenti di un 47enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo era stato notato mentre si muoveva a bordo di un’auto da Castelmarte verso le aree boschive dei comuni limitrofi, tra cui Anzano del Parco e Albavilla. Gli agenti hanno osservato il continuo afflusso di persone nelle zone interessate, procedendo anche a sanzionare i consumatori di droga.

Il blitz e l’arresto

Raccolti tutti gli elementi necessari, la Squadra Mobile è intervenuta nel comune di Orsenigo per bloccare il sospetto mentre si trovava ancora a bordo della sua vettura. Alla vista della polizia, il 47enne ha tentato la fuga a piedi, ma è stato rapidamente raggiunto e arrestato dagli agenti.

Sequestro di droga e denaro contante

Durante la perquisizione personale, il cittadino marocchino è stato trovato in possesso di 17 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish, 32 grammi di eroina e circa 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, sono stati rinvenuti materiali per la pesatura delle sostanze e diverse utenze telefoniche. La perquisizione è stata poi estesa alla base operativa dell’uomo a Castelmarte, dove sono stati recuperati ulteriori 3000 euro in contanti, una somma ritenuta incompatibile con lo status di straniero irregolare e disoccupato.

Precedenti e provvedimenti giudiziari

Una volta identificato, a carico del 47enne sono emersi ulteriori provvedimenti: un’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Como per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti e un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano, in seguito a una condanna definitiva a 1 anno e 4 mesi per il medesimo reato.

Conclusione dell’operazione e trasferimento in carcere

Al termine delle procedure, il pusher è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Informato il Pubblico Ministero di turno, il 47enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Como.

IPA