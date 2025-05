Como, blitz nei boschi di Appiano Gentile: arrestato spacciatore con cocaina, eroina e contanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un marocchino di 31 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato di Como. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri nelle aree boschive di Appiano Gentile, dove l’uomo è stato sorpreso in possesso di droga e denaro. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio antidroga mirato a contrastare lo smercio di stupefacenti nella zona.

Operazione antidroga nei boschi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato un’operazione antidroga concentrando l’attenzione sull’area di Appiano Gentile. Gli agenti hanno individuato una zona boschiva sospetta per il frequente via-vai di persone e auto. Il blitz è scattato rapidamente, permettendo ai poliziotti di penetrare nell’area e fermare il 31enne marocchino tra la vegetazione.

Sequestro di droga e denaro

Durante l’ispezione, l’uomo è stato trovato in possesso di uno zaino nero contenente quasi 50 grammi di droga, tra eroina e cocaina, oltre a 125 euro in contanti e un bilancino elettronico. Il denaro è stato ritenuto il provento dell’attività illecita. Una volta in Questura, sono emersi i suoi precedenti penali e di polizia per reati legati allo spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Inoltre, era destinatario di un decreto di espulsione emesso a luglio del 2024, mai ottemperato.

Conseguenze legali

Per tali circostanze, il marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Informato il P.M. di turno, è stato disposto che l’uomo venisse associato alla Casa Circondariale di Como.

