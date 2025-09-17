Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati tre giovani di nazionalità marocchina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nei boschi di Como. L’operazione è stata condotta ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno sorpreso i sospetti durante un servizio di controllo straordinario. I tre, tutti senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati dopo un tentativo di fuga.

Il blitz della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, quando gli agenti della 4^ sezione della Squadra Mobile di Como hanno intensificato i controlli nelle aree boschive e rurali dei comuni di Fino Mornasco e Cadorago. L’obiettivo era contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente diffuso in queste zone.

Dopo aver monitorato con attenzione i movimenti di alcuni acquirenti, i poliziotti hanno individuato una zona sospetta nella frazione Bulgorello di Cadorago. Qui, secondo quanto ricostruito, i tre giovani marocchini avevano allestito una vera e propria base operativa per lo spaccio.

L’organizzazione della base e il ruolo dei fermati

L’attività illecita era strutturata con precisione: due dei fermati, un 18enne e un 22enne, svolgevano il ruolo di “osservatori”, pronti a segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e a consegnare la droga agli acquirenti. Il terzo, un 19enne, si occupava invece della pesatura e della detenzione dello stupefacente.

Gli agenti, dopo aver raccolto sufficienti elementi, hanno deciso di intervenire abbandonando le postazioni di copertura. L’irruzione ha colto di sorpresa i tre uomini, che hanno tentato una fuga precipitosa tra la fitta vegetazione, ma sono stati rapidamente bloccati e tratti in arresto.

Il sequestro: cocaina, hashish e denaro contante

Durante l’operazione sono stati sequestrati 17 gr di cocaina, 58 gr di hashish e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il materiale era nascosto in punti strategici della zona boschiva, a conferma della meticolosità con cui veniva gestita la base.

La presenza di “sentinelle”, nascondigli per la droga e uomini addetti al confezionamento dimostra come il gruppo avesse organizzato un sistema efficiente per evitare i controlli e garantire la continuità dello spaccio.

Gli arresti e le conseguenze giudiziarie

Condotti in Questura, i tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero di turno, informato delle attività svolte, ha disposto la custodia dei fermati nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 11.00 presso il Tribunale di Como.

La posizione dei tre arrestati sarà valutata anche dall’ufficio immigrazione, che dovrà decidere eventuali provvedimenti in merito alla loro permanenza sul territorio nazionale, dato il loro status di irregolari e senza fissa dimora.

