Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 240.000 euro in contanti sono stati sequestrati a quattro viaggiatori durante i controlli al valico autostradale di Como–Brogeda, punto nevralgico per i flussi transfrontalieri tra Italia e Svizzera. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso.

Il primo sequestro: una coppia con oltre 138.000 euro nascosti

Le attività di controllo, svolte congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dalla Guardia di Finanza, hanno permesso di individuare due distinte situazioni di illecita movimentazione di denaro in ingresso nel territorio italiano.

Nel primo intervento, come riferito dalla Guardia di Finanza, una coppia di viaggiatori è stata fermata per un controllo di routine. I due hanno dichiarato di trasportare una modesta somma di denaro, destinata – secondo quanto riferito – all’acquisto di un immobile in Spagna. Tuttavia, le dichiarazioni sono risultate incongruenti rispetto ai riscontri degli agenti, che hanno deciso di approfondire l’ispezione del veicolo.

L’accurata perquisizione ha portato al rinvenimento di 138.255,53 euro in contanti, suddivisi in diversi tagli e valute, nascosti all’interno di un borsello occultato sotto alcuni bagagli. Poiché la normativa vigente (D.Lgs. n. 195/2008) impone l’obbligo di dichiarare il trasporto di somme pari o superiori a 10.000 euro, e la coppia non aveva effettuato alcuna dichiarazione, è stato disposto il sequestro di 128.500 euro, corrispondente al 100% della somma eccedente il limite consentito.

Secondo intervento: altri due viaggiatori con oltre 123.000 euro

Pochi giorni dopo, sempre al valico di Como-Brogeda, il personale ADM e i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a controllo altri due viaggiatori. Anche in questo caso, i soggetti hanno dichiarato di trasportare una cifra inferiore alla soglia prevista dalla legge. Tuttavia, l’ispezione del veicolo ha permesso di scoprire, all’interno di una busta della spesa, 123.431,45 euro in denaro contante.

Come previsto dalla normativa, è stato sequestrato il 100% dell’eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro, per un totale di 113.450 euro. Le somme sono state trattenute in attesa della definizione dei procedimenti amministrativi e saranno utilizzate a garanzia del pagamento delle sanzioni che saranno determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La normativa e le sanzioni previste

La legge italiana prevede l’obbligo di dichiarare alle autorità doganali il trasporto di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro in occasione di movimenti transfrontalieri. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta il sequestro dell’intera somma eccedente e l’applicazione di sanzioni amministrative, la cui entità viene stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel caso dei due interventi avvenuti al valico di Como-Brogeda, le somme sequestrate – rispettivamente 128.500 euro e 113.450 euro – sono state trattenute a garanzia delle sanzioni che verranno irrogate a conclusione dei procedimenti amministrativi.

Gdf