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Una denuncia per minacce aggravate e ubriachezza molesta nella serata di ieri nel centro storico di Como. Un giovane tunisino di 19 anni, residente in provincia di Lecco, è stato identificato e deferito in stato di libertà dopo una lite tra coetanei.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.20 di ieri, quando le Volanti sono state chiamate a intervenire in un locale situato nel cuore di Como, a seguito di una segnalazione relativa a una lite tra giovani di origine nordafricana.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato un ragazzo con una ferita da taglio su un braccio. Il giovane ha riferito di essersi procurato la lesione accidentalmente. Tuttavia, un testimone ha fornito una versione differente, raccontando che il ragazzo aveva avuto un alterco con un altro giovane e aveva tentato di colpirlo con un oggetto contundente. Il tentativo non è andato a segno grazie all’intervento di altri presenti, e il giovane si sarebbe invece ferito da solo.

I soccorsi e l’identificazione

Il 19enne tunisino è stato medicato dal personale sanitario intervenuto sul posto. Successivamente, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Durante le verifiche, sono emersi a suo carico precedenti di polizia per tentato furto, furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

La denuncia e i reati contestati

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate e ubriachezza molesta. L’episodio ha destato preoccupazione tra i presenti nel locale del centro storico di Como, ma il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione alla calma.

IPA