Tre locali pubblici sono stati chiusi e le loro licenze sospese a seguito di una serie di violazioni e reati accertati dalle forze dell’ordine. I provvedimenti, firmati dal Questore Marco Calì, sono stati eseguiti questa mattina nei comuni di Bizzarone e Faloppio, nella provincia di Como, dopo un’attenta attività investigativa e amministrativa. Le sospensioni sono state decise per ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica, compromessi da una gestione compiacente verso clienti pregiudicati e da episodi di risse, schiamazzi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione PAS (Polizia Amministrativa e di Sicurezza) della Questura di Como ha concluso un iter amministrativo avviato a seguito di numerose segnalazioni provenienti dagli uffici di polizia del territorio provinciale. Le proposte di sospensione sono state inoltrate dalla Stazione dei Carabinieri di Faloppio, che nei mesi precedenti aveva raccolto e documentato una serie di comportamenti illeciti e gestioni inadeguate nei locali pubblici situati nella zona di confine, in particolare nei centri di Bizzarone e Faloppio.

Le irregolarità riscontrate nei locali

L’attività investigativa ha permesso di accertare che in tutti e tre locali la gestione era non solo inadeguata, ma anche compiacente e partecipe con una clientela abituale composta da soggetti pregiudicati. Secondo i rapporti informativi dei Carabinieri, i titolari dei locali – tutti con precedenti di polizia o penali – sono stati coinvolti direttamente in episodi di litigi e risse, spesso scatenati dagli stessi proprietari. Inoltre, è stato permesso il verificarsi di schiamazzi fino a notte fonda e il favoreggiamento dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sia all’interno che all’esterno dei locali.

I provvedimenti amministrativi e le sospensioni

La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha redatto tre provvedimenti distinti, sottoponendoli al Questore di Como che li ha firmati, imponendo la sospensione delle licenze dei locali coinvolti. Le sospensioni sono state così distribuite: dieci giorni per il bar situato in via Milano a Bizzarone, sette giorni per uno dei locali di Faloppio in via Monte Cervino e quindici giorni per l’altro esercizio di via Vittorio Veneto, sempre a Faloppio.

L’esecuzione dei provvedimenti

Questa mattina, agenti della Questura di Como e della Stazione Carabinieri di Faloppio si sono recati presso i tre locali per dare esecuzione ai provvedimenti firmati dal Questore. L’intervento ha permesso di ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica, ponendo fine a una situazione che aveva generato forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Il contesto territoriale e le motivazioni delle chiusure

La zona di confine tra Bizzarone e Faloppio è da tempo oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, a causa della presenza di locali pubblici frequentati da soggetti con precedenti penali. Le indagini hanno evidenziato come la gestione di questi esercizi fosse non solo negligente, ma addirittura favorevole a comportamenti illeciti, tra cui risse, schiamazzi e spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione di sospendere le licenze è stata presa per tutelare la sicurezza dei cittadini e ristabilire la legalità nell’area.

