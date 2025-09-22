Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato durante un controllo notturno, un cittadino egiziano di 27 anni è stato denunciato per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Como, quando la Polizia di Stato ha proceduto al controllo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. L’intervento si è reso necessario dopo che il soggetto ha opposto una forte resistenza, culminata con il ferimento di un agente.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto nelle prime ore della notte, precisamente intorno alle 3.00, quando una volante impegnata nel servizio di controllo del territorio ha notato il giovane in viale Cattaneo, a Como. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo documentale, come previsto dalle procedure di sicurezza.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il cittadino egiziano, regolarmente residente in Italia e in regola con le norme sul soggiorno, ha reagito in modo aggressivo fin dal primo approccio. Invece di collaborare, ha iniziato a inveire contro i poliziotti, rivolgendosi a loro con insulti e minacce. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha opposto resistenza fisica, spingendo e colpendo gli agenti impegnati nel controllo.

L’aggressione agli agenti

Durante la colluttazione, uno degli agenti è caduto a terra, riportando una lesione al ginocchio. Le ferite sono state giudicate guaribili in 14 giorni, secondo il referto medico. Nonostante le difficoltà incontrate, i poliziotti sono riusciti, con notevole fatica, a immobilizzare il giovane e a farlo salire sull’auto di servizio, per poi condurlo presso la Questura di Como.

I precedenti e la denuncia

Una volta giunti in Questura, sono emersi i precedenti penali e di polizia del 27enne, già coinvolto in diversi reati contro la Pubblica Amministrazione e in violazioni di vari divieti amministrativi. Gli agenti hanno quindi proceduto a denunciarlo in stato di libertà per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per il rifiuto di consegnare i documenti di riconoscimento e per manifesta ubriachezza.

