Como, coppia americana derubata prima del matrimonio: il racconto della polizia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Doveva essere uno dei momenti più importanti della loro vita, ma per alcune ore si è trasformato in un vero incubo. Una coppia arrivata dal New Jersey sul Lago di Como per celebrare il proprio matrimonio è stata vittima di un furto poche ore prima delle nozze. Tra gli oggetti rubati dall’auto parcheggiata in città c’era anche l’abito da sposa che la giovane americana avrebbe dovuto indossare durante la cerimonia. La vicenda, avvenuta a Como, si è però conclusa con un lieto fine grazie al rapido intervento della Polizia di Stato e ad alcune segnalazioni arrivate dai cittadini.

Il furto poche ore prima del matrimonio

Secondo quanto ricostruito da Qui Como, i due turisti statunitensi avevano parcheggiato la propria auto lasciando all’interno alcune valigie.

Approfittando della sosta, ignoti hanno forzato il veicolo e portato via i bagagli custoditi nel baule.

La scoperta del furto ha provocato grande preoccupazione nella coppia, soprattutto perché all’interno di una delle valigie si trovava proprio il vestito da sposa destinato alla cerimonia prevista sul Lago di Como.

I due turisti hanno quindi contattato il numero di emergenza 112 spiegando agli agenti quanto accaduto e sottolineando l’urgenza della situazione.

La segnalazione delle valigie abbandonate

Mentre la coppia stava formalizzando la denuncia, la Questura di Como ha ricevuto una prima segnalazione relativa alla presenza di alcune valigie abbandonate in strada.

Poco dopo è arrivata una seconda comunicazione che indicava altri bagagli lasciati in città.

Gli agenti intervenuti hanno quindi recuperato le valigie e avviato le verifiche per capire se potessero appartenere ai turisti americani.

Tra gli oggetti recuperati è stato trovato anche l’abito da sposa, rimasto intatto nonostante il furto.

Il ritrovamento ha permesso alla coppia di recuperare gli effetti personali e soprattutto di salvare il matrimonio previsto per la giornata successiva.

Il lieto fine raccontato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Como ha confermato la vicenda attraverso una nota ufficiale.

“Tra questi bagagli gli agenti hanno recuperato anche l’abito da sposa della giovane donna che, questo pomeriggio, potrà così celebrare il proprio matrimonio indossando il vestito tanto desiderato”, si legge nella comunicazione diffusa dalla Questura.

La storia si è conclusa con la restituzione dei bagagli agli sposi e con i ringraziamenti della coppia agli agenti intervenuti.

Determinante è stata anche la collaborazione dei cittadini che hanno segnalato la presenza delle valigie abbandonate.