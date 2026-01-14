Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale a Como, presso l’ospedale Valduce. Un 38enne tunisino, irregolare e senza fissa dimora, è stato fermato ieri pomeriggio dopo aver ostacolato il regolare funzionamento del pronto soccorso, danneggiando strutture e impedendo l’accesso alle ambulanze.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri presso l’ospedale Valduce di Como. Il personale sanitario ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver notato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, che si mostrava ostile e aggressivo, disturbando le attività ospedaliere e causando danni materiali.

Intorno alle 17.30, una volante è stata inviata sul posto a seguito della segnalazione giunta al 112 N.U.E. Gli operatori sanitari avevano riferito che il soggetto, in preda ai fumi dell’alcol, stava creando disordini, impedendo il normale svolgimento delle attività e bloccando l’ingresso delle ambulanze. Inoltre, l’uomo aveva danneggiato un quadro elettrico, aggravando ulteriormente la situazione.

La reazione dell’uomo e l’arresto

All’arrivo degli agenti, il 38enne tunisino ha iniziato a urlare e a opporre una forte resistenza al controllo di polizia, minacciando i poliziotti e colpendoli con calci e pugni. Gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in Questura a bordo dell’auto di servizio.

I reati contestati e le sanzioni

Dopo aver ricostruito l’accaduto e raccolto le testimonianze, la Polizia ha proceduto all’arresto dell’uomo per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Contestualmente, è scattata anche la denuncia per interruzione di pubblico servizio, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Pubblico Ministero di turno, informato delle operazioni, ha disposto che il 38enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo fissato per questa mattina alle 11.00.

Le procedure amministrative

Nel frattempo, gli agenti dell’ufficio immigrazione di Como hanno già avviato le procedure per l’emissione di un provvedimento amministrativo nei confronti dell’uomo, irregolare sul territorio nazionale e privo di precedenti penali.

IPA