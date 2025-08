Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato nella mattinata di ieri a Como. Un giovane di 27 anni, cittadino bangladese, è stato fermato in via Achille Grandi, area già nota alle forze dell’ordine per episodi di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato hashish e tabacco miscelato a cannabinoidi. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica.

Il controllo e la scoperta delle sostanze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina di ieri, intorno alle 10.50, una volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como stava pattugliando via Achille Grandi, zona già monitorata per la presenza di attività di spaccio. Gli agenti hanno notato un giovane che si muoveva con atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo d’iniziativa.

L’identificazione e i precedenti

Durante l’identificazione, è emerso che il ragazzo fermato era un cittadino bangladese di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di spaccio e per molteplici reati in materia di immigrazione. Nonostante ciò, la sua posizione sul territorio nazionale risultava regolare.

Il sequestro della droga

Gli agenti hanno chiesto al giovane di svuotare lo zaino che aveva con sé. All’interno sono stati trovati 3 gr di hashish e 0.7 gr di tabacco miscelato a cannabinoidi. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate, mentre il ragazzo è stato accompagnato negli uffici della Questura di Como per ulteriori accertamenti.

La denuncia e le indagini

Al termine delle verifiche, il 27enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Le sostanze rinvenute sono state poste sotto sequestro. La Divisione Anticrimine della Questura sta ora valutando eventuali ulteriori provvedimenti a suo carico.

IPA