Due denunce per tentato furto nella serata di ieri a Como: due giovani, un egiziano di 21 anni e un tunisino di 18 anni, sono stati fermati dopo essere stati sorpresi mentre si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate presso il Centro Sportivo di Ponte Chiasso. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un dipendente della struttura e al tempestivo arrivo delle pattuglie. I due sono stati identificati e denunciati, mentre la loro posizione sul territorio sarà valutata dall’ufficio immigrazione.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.00, presso il Centro Sportivo di Ponte Chiasso, a Como. Un dipendente della struttura ha notato due individui aggirarsi tra le auto in sosta con atteggiamento sospetto. Uno dei due si è allontanato da un’auto parcheggiata, mentre l’altro si trovava nei pressi del cancello d’ingresso, probabilmente con il ruolo di palo. Alla vista del dipendente e alle sue grida, entrambi si sono dati alla fuga in modo repentino.

L’intervento delle forze dell’ordine

La segnalazione del dipendente ha permesso l’immediato invio di una volante della Polizia di Stato sul posto. Grazie anche alla presenza di altre pattuglie e di una squadra del Settore di Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso, i due sospetti sono stati rintracciati poco distante dal centro sportivo. Gli agenti li hanno fermati, identificati e successivamente condotti in Questura per ulteriori accertamenti.

L’identificazione e la denuncia

Una volta in Questura, è stata raccolta la denuncia del proprietario dell’auto coinvolta, il quale ha dichiarato di non aver subito alcun furto effettivo. Tuttavia, il riconoscimento dei due giovani da parte dei testimoni presenti ha permesso agli agenti di procedere con la denuncia in stato di libertà per tentato furto in concorso. I due fermati sono risultati essere un cittadino egiziano di 21 anni, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, e un cittadino tunisino di 18 anni, in regola con il permesso di soggiorno ma anch’egli senza fissa dimora. Entrambi hanno precedenti di polizia.

Le indagini sull’immigrazione

La posizione amministrativa dei due giovani sarà ora esaminata dagli esperti dell’ufficio immigrazione, che valuteranno eventuali provvedimenti da adottare nei loro confronti. In particolare, per il cittadino egiziano, irregolare sul territorio, potrebbero essere presi provvedimenti di espulsione o altre misure amministrative previste dalla normativa vigente.

