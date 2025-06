Como, minorenni fermati con un zaino pieno di merce rubata e un coltello: sorpresi dopo il furto tra le corsie

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Como. Nella serata di ieri, un 17enne tunisino e un 16enne italiano di origini nord africane sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a rubare in un supermercato di Camerlata. Il 16enne è stato anche denunciato per il possesso illegale di un coltello.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, quando una volante è stata chiamata presso un supermercato di Camerlata in provincia di Como. I due giovani sono stati fermati oltre le casse con merce non pagata per un valore di quasi 170 euro, tra cui profumi e creme. Gli agenti hanno preso in consegna i ragazzi e restituito la merce al supermercato.

Testimonianza e denuncia

La testimonianza dell’addetto alla sicurezza ha confermato che i due si aggiravano tra le corsie del reparto profumeria, inserendo i prodotti nello zaino e pagando solo un sacchetto di patatine. Portati in Questura, i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi. Sempre vivo resta il delicato tema dei coltelli e delle lame con cui sempre più giovani, ingiustificatamente, circolano per le vie cittadine.

Fonte foto: IPA