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Due giovani, un egiziano di 23 anni e un indiano di 28 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per aver utilizzato dispositivi elettronici durante l’esame per la patente di guida. L’episodio si è verificato ieri mattina presso la Motorizzazione Civile di Como, dove i due sono stati scoperti grazie all’intervento della Polizia di Stato.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio intorno alle 10.00 di ieri, quando una volante è stata inviata presso la Motorizzazione Civile di Como a seguito di una segnalazione. L’allarme era stato lanciato dall’esaminatore, che aveva notato comportamenti sospetti da parte di due candidati durante le fasi preliminari dell’esame per la patente di guida.

I sospetti dell’esaminatore

L’esaminatore, incaricato di identificare i candidati, aveva rilevato che i due giovani avevano difficoltà a comprendere la lingua italiana già dall’appello. Questo particolare ha destato sospetto, spingendo il funzionario a monitorare con maggiore attenzione il comportamento dei candidati durante la prova.

La scoperta dei dispositivi elettronici

Per approfondire i sospetti, l’esaminatore ha utilizzato un rilevatore specifico per individuare l’eventuale presenza di apparecchi elettronici o acustici tra i banchi d’esame. Il dispositivo ha segnalato la presenza di strumenti non autorizzati proprio nelle postazioni occupate dal 23enne e dal 28enne. A quel punto, sono stati chiamati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno preso in consegna i due candidati per ulteriori accertamenti.

L’ispezione e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto su entrambi i giovani una microcamera nascosta nel bottone della camicia, collegata a dispositivi elettronici fissati sul braccio. Inoltre, ciascuno era dotato di un micro-auricolare inserito nell’orecchio e di un micro-trasmettitore, completo di scheda sim, occultato nella tasca dei pantaloni. Tutto il materiale è stato sequestrato dagli agenti.

La denuncia e le accuse

Al termine degli accertamenti, il 23enne egiziano e il 28enne indiano, entrambi incensurati e regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati in stato di libertà per indebito utilizzo di dispositivi elettronici durante un esame pubblico. La loro condotta è stata sanzionata ai sensi dell’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che punisce chi si avvale delle capacità altrui o fa uso di mezzi illeciti in sede di esami o concorsi.

IPA