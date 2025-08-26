Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere della Polizia di Stato avvenuto questa notte a Como. Un 27enne cittadino bengalese, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e sottoposto a controllo mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta in Viale Masia. L’uomo, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di diversi oggetti di dubbia provenienza e strumenti potenzialmente pericolosi.

Il controllo notturno e il fermo in Viale Masia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 05.00 di questa notte, quando una pattuglia della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha notato un individuo che si muoveva a piedi tra le vetture parcheggiate in Viale Masia. Il comportamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

La perquisizione e il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione personale e della bicicletta in possesso del 27enne, gli agenti hanno rinvenuto 1 cavatappi con lama seghettata, diversi orecchini, collanine in argento e uno smartphone. All’interno della bicicletta sono stati inoltre trovati 1 martello lungo 42 cm e 1 spray al peperoncino. Tutti oggetti che, per la loro natura e modalità di occultamento, hanno fatto scattare ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

L’identificazione e la posizione irregolare

L’uomo, privo di qualsiasi documento di identità, è stato accompagnato negli uffici della Questura di Como per essere identificato. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il 27enne era irregolare sul territorio nazionale e che la sua richiesta di protezione speciale era scaduta. Inoltre, a suo carico risultavano diverse notizie di reato relative a reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, oltre a recenti sanzioni amministrative per ubriachezza e vari ordini di allontanamento.

La denuncia e le accuse

Al termine delle verifiche, il cittadino bengalese è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como, che dovrà valutare eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi nei suoi confronti.

