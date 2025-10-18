Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per possesso illegale di armi e ricettazione nei pressi dello stadio di Como. Un giovane tunisino di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a spaccio di droga e furto, è stato fermato e sottoposto a controllo dopo essere stato notato aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, durante i consueti servizi di pattugliamento del territorio, e ha portato al sequestro di un taglierino e di una carta regionale dei servizi intestata a un cittadino italiano.

Controlli intensificati e intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un giovane che si aggirava tra le auto parcheggiate vicino a un supermercato, nei pressi dello stadio di Como. Il comportamento sospetto del ragazzo ha spinto la pattuglia a procedere con un controllo più approfondito.

Il fermo e la perquisizione

Il giovane, privo di documenti, ha mostrato particolare nervosismo al momento della richiesta di ispezionare il proprio marsupio, stringendolo a sé con forza. Questo atteggiamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno deciso di focalizzare la loro attenzione sul borsello. All’interno sono stati rinvenuti un taglierino e una carta regionale dei servizi intestata a un 66enne italiano, della cui provenienza il ragazzo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

Identificazione e precedenti

Accompagnato in Questura per i rilievi dattiloscopici, il giovane è stato identificato come un tunisino di 18 anni, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale. Dagli accertamenti sono emersi precedenti di polizia per spaccio di droga e furto. Per questi motivi, è stato denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi e ricettazione.

Un episodio non isolato

Gli agenti hanno sottolineato come il giovane non sia nuovo a episodi simili. Circa una settimana fa, infatti, era già stato denunciato per tentato furto su auto, dopo essere stato sorpreso da una volante mentre rovistava all’interno di una vettura parcheggiata presso il centro sportivo di Ponte Chiasso.

Monitoraggio e possibili provvedimenti

Nonostante il giovane sia in regola con le norme sul soggiorno, l’ufficio immigrazione della Questura ha dichiarato che ogni episodio criminale verrà annotato con attenzione, al fine di redigere una relazione tecnica dettagliata. Tale documentazione potrà essere utilizzata per valutare eventuali provvedimenti amministrativi nei confronti del ragazzo.

