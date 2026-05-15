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È di tre giovani denunciati e una sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri. I ragazzi sono stati sorpresi sul tetto dell’ex Teatro Politeama e trovati in possesso di hashish.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri pomeriggio, quando le Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono intervenute in Via Gallio, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di tre soggetti sul tetto dell’ex Teatro Politeama.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto intorno alle 17.20, hanno iniziato a perlustrare l’area segnalata. Sul terrazzo dello stabile, hanno effettivamente individuato tre giovani: un 18enne residente a Seregno (MB), un 20enne di Sesto S. Giovanni (MI) e un altro 20enne di Moio de’ Calvi (BG).

Il controllo e il rinvenimento della sostanza stupefacente

Durante l’ispezione, gli agenti hanno percepito un forte odore acre, tipico della sostanza stupefacente. Approfondendo i controlli, hanno trovato i tre ragazzi in possesso di circa 5 grammi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sequestrata.

Le conseguenze per i giovani

I tre sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici e sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le città di provenienza

I giovani coinvolti provengono da diverse località lombarde: uno da Seregno (MB), uno da Sesto S. Giovanni (MI) e uno da Moio de’ Calvi (BG).

Il luogo dell’intervento

L’episodio si è verificato in Via Gallio, sul tetto dell’ex Teatro Politeama, uno degli edifici storici di Como. La segnalazione di cittadini ha permesso un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno così potuto fermare i giovani prima che la situazione potesse degenerare.

Perché è intervenuta la Polizia

L’intervento è stato motivato dalla segnalazione della presenza sospetta di persone su un edificio abbandonato, con il rischio di invasione di terreni ed edifici e di possibili altri comportamenti illeciti. La presenza della sostanza stupefacente ha aggravato la posizione dei tre ragazzi, che sono stati sanzionati anche sotto il profilo amministrativo.

IPA