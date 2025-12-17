Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane denunciato per detenzione ai fini di spaccio ieri a Como. Il ragazzo, 24enne residente a Rebbio, è stato fermato dagli agenti durante un servizio di pattugliamento nel parcheggio delle piscine di Casate, dove è stato sorpreso a fumare uno spinello. In seguito, nella sua abitazione sono stati sequestrati 21 grammi di hashish e un bilancino elettronico.

Controllo serale nel parcheggio delle piscine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 22.30 di ieri sera. Una volante, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha notato un giovane nel parcheggio delle piscine di Casate, a Como. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo documentale nei confronti del ragazzo, cittadino italiano di origini straniere, residente nel quartiere di Rebbio.

La scoperta dello spinello e la perquisizione personale

Durante il controllo, i poliziotti si sono subito accorti che il giovane stava fumando uno spinello artigianale di hashish. Questo ha spinto gli agenti a effettuare una perquisizione personale, che però non ha portato al rinvenimento di altra sostanza stupefacente addosso al ragazzo.

L’ammissione e la perquisizione domiciliare

Il 24enne, messo di fronte all’evidenza, ha ammesso spontaneamente di essere solito vendere o regalare dosi di droga ad amici e conoscenti. Ha inoltre dichiarato di detenere un quantitativo maggiore di hashish nella propria camera da letto, presso l’abitazione di Rebbio.

Il sequestro di hashish e bilancino

Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a una perquisizione domiciliare. All’interno della camera da letto del giovane sono stati trovati e sequestrati circa 21 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico, ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Al termine delle operazioni, il ragazzo è stato accompagnato in Questura e indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA