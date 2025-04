Como, furti in due supermercati: denunciate due minorenni e un 30enne irregolare sorpreso con la refurtiva

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni e un uomo di 30 anni sono stati denunciati per furto a Como. Le due ragazze, di 15 e 16 anni, sono state sorprese a rubare in un supermercato vicino allo stadio, mentre il 30enne gambiano è stato fermato in un altro supermercato della città. Entrambi gli episodi si sono verificati ieri.

Denuncia delle minorenni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le due ragazze italiane, incensurate, sono state colte in flagrante dalla guardia di sicurezza del supermercato situato nei pressi dello stadio Sinigaglia. Le giovani avevano sottratto merce alimentare per un valore di circa 60 euro. Dopo essere state portate in Questura, è emerso che la 15enne risiede a Como mentre la 16enne proviene da Erba. Entrambe sono state denunciate alla Procura della Repubblica dei Minorenni di Milano per furto aggravato e successivamente affidate ai rispettivi genitori.

Fermato un 30enne gambiano

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.30, un altro episodio di furto si è verificato in un supermercato di via Magenta. Un 30enne di origine gambiana, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, è stato fermato dalla sicurezza con merce non pagata di pochissimo valore. Anche lui è stato portato in Questura e denunciato per furto. La sua posizione amministrativa sarà valutata per l’emissione dei provvedimenti più idonei.

