Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato in concorso è l’accusa che ha portato all’arresto di due uomini algerini senza fissa dimora, fermati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di lunedì 1 settembre presso la stazione ferroviaria di Como. I due, di 35 anni e 26 anni, sono stati sorpresi dopo aver sottratto uno zaino a un viaggiatore a bordo di un treno diretto a Milano Centrale.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17.00 di lunedì scorso. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Como, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori all’interno della stazione, sono stati avvicinati da un viaggiatore che ha denunciato di essere stato vittima di furto a bordo di un treno in partenza per Milano Centrale.

L’identificazione dei responsabili

Il passeggero ha fornito una descrizione dettagliata dei presunti autori del reato, indicando agli agenti due uomini che si aggiravano ancora nei pressi della stazione. Gli operatori di polizia sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare i sospetti e a condurli negli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti.

Le verifiche e l’arresto

Durante le procedure di identificazione, è emerso che i due fermati, di 35 anni e 26 anni, erano entrambi cittadini algerini, privi di documenti e irregolari sul territorio nazionale. Dopo aver raccolto le testimonianze e verificato la dinamica dei fatti, gli agenti hanno proceduto all’arresto dei due uomini con l’accusa di furto aggravato in concorso.

La custodia in attesa di giudizio

I due arrestati sono stati associati alle Camere di Sicurezza della Questura di Como, dove sono rimasti in attesa del processo presso il Tribunale di Como. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati predatori che la Polizia Ferroviaria svolge quotidianamente nelle principali stazioni ferroviarie, con particolare attenzione ai viaggiatori e ai loro beni personali.

IPA