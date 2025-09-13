Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nove arresti in flagranza di reato della Polizia di Stato di Como contro la criminalità giovanile. Gli interventi, condotti tra il 22 agosto e il 12 settembre 2025, sono stati effettuati nelle principali aree della movida cittadina e nei luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di violenza, furto, spaccio e altri reati riconducibili a giovani, soprattutto di origine straniera. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sono stati identificati oltre 2300 persone e controllate 725 auto, mentre sono state sequestrate sostanze stupefacenti e un’arma da taglio.

Un bilancio dettagliato delle attività di controllo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il periodo compreso tra il 22 agosto e il 12 settembre 2025 ha visto un’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi da giovani nella provincia di Como. Le forze dell’ordine hanno agito sia attraverso la Squadra Mobile, impegnata in arresti in flagranza e in indagini approfondite, sia grazie al contributo delle varie specialità della Polizia, che hanno operato nei rispettivi ambiti di competenza.

I reati contestati e i soggetti coinvolti

Nel corso delle operazioni sono stati registrati 9 arresti in flagranza di reato, tutti a carico di soggetti di origine straniera. Le accuse spaziano dalla rapina al furto aggravato, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alle lesioni personali, fino al tentato omicidio e alla violenza sessuale. Questi dati evidenziano la varietà e la gravità dei comportamenti illeciti riscontrati tra i giovani, sottolineando la necessità di un costante presidio del territorio.

Identificazioni e controlli: numeri significativi

Durante le attività di controllo, la Polizia ha identificato oltre 2300 persone e controllato 725 auto. Tra i soggetti identificati figurano 48 minorenni italiani e 11 stranieri, oltre a 1901 maggiorenni italiani e 248 stranieri. Sono stati inoltre individuati 23 stranieri minorenni e 19 maggiorenni irregolari sul territorio. Questi numeri testimoniano l’ampiezza dell’operazione e l’attenzione rivolta sia ai cittadini italiani che a quelli di origine straniera.

Minori affidati e controlli agli arresti domiciliari

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria, 23 minori sono stati affidati o riaffidati alle comunità o alle proprie famiglie. Inoltre, sono state controllate 48 persone italiane e 15 di origine straniera sottoposte agli arresti domiciliari, grazie all’intervento delle volanti e degli agenti dell’Anticrimine. Questi controlli mirano a garantire il rispetto delle misure restrittive e a prevenire ulteriori reati.

Provvedimenti amministrativi: Daspo e sospensioni di licenze

La Polizia ha notificato 2 Daspo Fuori Contesto a soggetti minorenni, provvedimento che vieta l’accesso a determinati luoghi per prevenire episodi di violenza e illegalità. Sono state inoltre ispezionate 2 attività commerciali, 2 sale giochi e sono state effettuate 2 perquisizioni domiciliari e 2 veicolari con esito positivo per la ricerca di droga.

Controlli nei locali della movida e sanzioni

Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi della movida comasca. Sono stati controllati 15 bar ed esercizi commerciali, alcuni dei quali sono stati sanzionati per un totale di quasi 10 mila euro a causa di violazioni delle norme igienico-sanitarie e della cattiva conservazione degli alimenti. In almeno 2 locali è stata sospesa la licenza per violazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le aree interessate dai controlli

Le principali zone oggetto dei controlli hanno visto la Polizia di Stato di Como concentrarsi nelle piazze della movida cittadina e di Cantù, nei centri commerciali, nelle sale slot, nei parchi e nelle stazioni ferroviarie. L’azione capillare ha permesso di monitorare i luoghi maggiormente frequentati dai giovani e di prevenire situazioni di illegalità.

Sequestri di droga e armi

Durante i servizi di controllo sono stati sequestrati 140 grammi di cocaina, 623 grammi di cannabinoidi, 67 grammi di eroina, 2 grammi e mezzo di MDPV e un’arma da taglio. Questi risultati confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi tra i giovani.

Le attività descritte rappresentano solo una parte dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato di Como nella lotta alla criminalità giovanile. L’obiettivo resta quello di garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire i reati e promuovere una cultura della legalità, soprattutto tra le nuove generazioni.

